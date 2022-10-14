Нафтогазову компанію TotalEnergies звинуватили у співучасті в убивствах українців у Маріуполі

Громадські активісти впевнені, що літаки, які бомбардували будівлю драмтеатру в Маріуполі, заправлялися паливом, стосунок до якого має TotalEnergies.

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На французьку нафтогазову компанію TotalEnergies подали скаргу до Національної антитерористичної прокуратури за співучасть у воєнних злочинах в Україні. Про це пише Le Monde.

Скаргу подали українська громадська організація Razom We Stand і французька Darwin Climax Coalitions.

Вони звинуватили TotalEnergies у використанні газового родовища, в якому видобувають гас. Надалі, за словами громадських активістів, паливо використовується для заправки літаків ЗС РФ, які атакують Збройні сили України та мирних жителів.

Зокрема йдеться про бомбардування Маріуполя (Донецька область) навесні цього року, які спричинили смерть тисяч людей. Серед загиблих були діти.

У поданій скарзі Razom We Stand та Darwin Climax Coalitions стверджують, що TotalEnergies "сприяла наданню російському уряду коштів, необхідних для скоєння воєнних злочинів".

Йдеться про опубліковані дані, згідно з якими TotalEnergies володіла 49% акцій Термокарстового газового родовища в Сибіру. Саме там виробляється стабілізований газовий конденсат, який переробляється на гас для російських військових літаків. Зокрема, цим паливом користуються пілоти військових авіабаз у Морозовську та Мальчевому (РФ).

Зі свого боку, в TotalEnergies вже заявили, що обурені подібними звинуваченнями і свою провину не визнають.

"Згадані звинувачення є наклепницькими та необґрунтованими. TotalEnergies категорично спростовує всі необґрунтовані звинувачення", — йдеться в офіційній заяві компанії.

До речі, компанія є четвертою за обсягом видобутку нафти та газу у світі після Royal Dutch Shell, British Petroleum та ExxonMobil.

Нагадаємо, 16 березня російський літак скинув авіабомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі, де від обстрілу ховалися місцеві мешканці з дітьми. У травні журналісти Associated Press у своєму розслідуванні повідомили, що внаслідок авіаудару з драмтеатру в Маріуполі загинули 600 людей. При цьому місцева влада раніше говорила про 300 загиблих.

Також ми писали про те, що біля будівлі драмтеатру було великими літерами написано "діти", проте це не зупинило війська РФ. У травні окупанти завершили розбір завалів будівлі, а тіла загиблих були поховані у безіменних могилах.