ВС РФ арестовали в Мариуполе подростков, которые исполняли гимн Украины (видео)

Оккупанты также обвинили детей, которых задержали по доносу местных жителей, в распитии спиртных напитков и выкрикивании "нацистских лозунгов".

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Россияне арестовали в оккупированном Мариуполе группу подростков, которые на улицах города исполняли гимн Украины. Эту информацию в своем Telegram-канале опубликовал советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, ВС РФ в течение нескольких дней проводили зачистку в захваченном Мариуполе, в том числе для задержания проукраинских подростков, которые на улицах города исполняли гимн Украины.

Андрющенко сообщил, что детей задержали по доносам местных жителей, поддерживающих оккупационную администрацию.

"Глядя на все это, понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто содействует оккупанту. Возмездию — быть. А мальчики и девочки — Вы настоящие. Настоящие молодцы. Мы все понимаем, как и кто заставил вас оправдывать свой поступок на камеру", — продолжил советник мэра Мариуполя.

В качестве подтверждения своих слов Петр Андрющенко опубликовал видеоролик местных пропагандистов с участием арестованных подростков. Несовершеннолетние на камеру заявили, что якобы распивали спиртные напитки в общественном месте, после чего решили исполнить гимн Украины. Голос за кадром также обвинил подростков в том, что они "выкрикивали нацистские лозунги".

[ + – ] Россияне задержали в Мариуполе подростков за исполнение гимна Украины

Стоит отметить, что в начале сентября жителей неподконтрольного Киеву Мариуполя призывали воздержаться от прогулок по городу из-за увеличения числа российских патрулей.

Также сообщалось, что оккупационная администрация Мариуполя планирует провести мобилизацию местного населения. По словам советника мэра Петра Андрющенко, принудительно граждан планируют вывозить военкоматы в конце сентября, в связи с чем мужчин призывают немедленно выехать из города любым путем.