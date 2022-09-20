ЗС РФ заарештували в Маріуполі підлітків, які виконували гімн України (відео)

Окупанти також звинуватили дітей, яких затримали за доносом місцевих жителів, у розпиванні спиртних напоїв і вигукуванні "нацистських гасел".

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Росіяни заарештували в окупованому Маріуполі групу підлітків, які на вулицях міста виконували гімн України. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі опублікував радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, ЗС РФ протягом кількох днів проводили зачистку в захопленому Маріуполі, зокрема для затримання проукраїнських підлітків, які на вулицях міста виконували гімн України.

Андрющенко повідомив, що дітей затримали за доносами місцевих мешканців, які підтримують окупаційну адміністрацію.

"Дивлячись на все це, розумієш, що заради таких юнаків варто боротися за місто. І не буде жодного прощення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті — бути. А хлопчики й дівчатка — Ви справжні. Справжні молодці. Ми всі розуміємо, як і хто змусив вас виправдовувати свій вчинок на камеру", — продовжив радник мера Маріуполя.

Як підтвердження своїх слів Петро Андрющенко опублікував відеоролик місцевих пропагандистів за участю заарештованих підлітків. Неповнолітні на камеру заявили, що нібито розпивали спиртні напої в громадському місці, після чого вирішили виконати гімн України. Голос за кадром також звинуватив підлітків у тому, що вони "вигукували нацистські гасла".

[ + – ] Росіяни затримали в Маріуполі підлітків за виконання гімну України

Варто зазначити, що на початку вересня мешканців непідконтрольного Києву Маріуполя закликали утриматися від прогулянок містом через збільшення числа російських патрулів.

Також повідомлялося, що окупаційна адміністрація Маріуполя планує провести мобілізацію місцевого населення. За словами радника мера Петра Андрющенка, примусово громадян планують вивозити військкомати наприкінці вересня, тому чоловіків закликають негайно виїхати з міста будь-яким способом.