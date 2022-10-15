Колону техніки ЗС РФ помітили в Маріуполі: попрямувала до Запорізької області (відео)

Російська армія збирає сили в селищі Розівка та сусідніх селах у Запорізькій області, стверджують джерела.

Related video

14 жовтня велика колона російської військової техніки проїхала через Маріуполь у Запорізьку область. Радник мера міста Петро Андрющенко розмістив у своєму Telegram відео з каналу "Маріуполь. Опір".

У ролику відображено понад десяток машин: мікроавтобусів, автобусів, легкових автомобілів, броньовиків і вантажівок. За словами авторів каналу, колона прибула з боку Новоазовська (Донецька область), перетнула Маріуполь і попрямувала до селища Розівка Запорізької області.

"За нашою інформацією з місця, зараз збирають сили в Розівці та навколишніх селах. У Солодководному велике скупчення, заселилися там у школі та намагаються ставити техніку ближче до будинків. Здебільшого кадирівці, але було багато мобіків", — наголошується в описі до відео.

Раніше з'явилася інформація про початок примусової мобілізації в Маріуполі. За словами Петра Андрющенка, місцевих мешканців планують відправляти на фронт, але зроблять виняток для працівників швидкої допомоги. Радник мера закликав маріупольців виїжджати з міста в країни Європи через Росію.

Нещодавно окупанти заарештували в Маріуполі підлітків, які співали гімн України. Юнаків звинуватили в розпиванні спиртних напоїв і вигукуванні "нацистських гасел". На них донесли містяни, які підтримують Росію.

Французьку нафтогазову компанію TotalEnergies звинуватили в причетності до вбивств людей у Маріуполі. Українська громадська організація Razom We Stand і французька Darwin Climax Coalitions подали скаргу до Національної антитерористичної прокуратури Франції та повідомили, що підприємство добуває гас, який потім використовують для заправки російських літаків.