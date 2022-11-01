З 1 листопада в Україні почав діяти е-рецепт на наркотичні препарати: як його отримати

До цього психотропні ліки пацієнтам із тяжкими захворюваннями відпускали за рецептом на спеціальному бланку форми №3.

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З 1 листопада в Україні почав діяти електронний рецепт на наркотичні (психотропні) препарати. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як його отримати. Про це повідомляється на сайті відомства.

Як уточнюється, йдеться про лікарські препарати, обіг яких у країні суворо обмежений на державному рівні. До цього такі ліки можна було придбати в аптеці лише за рецептом на спеціальному бланку форми №3.

Такі препарати необхідні пацієнтам, які проходять тяжке лікування. Насамперед це люди з онкозахворюваннями, тяжкими травмами, серцево-судинними захворюваннями. Також їх використовують для надання паліативної допомоги.

"Для покращення доступу до цих ліків, а також посилення контролю за їх зверненням в Україні впроваджується електронний рецепт", — йдеться у пресрелізі.

Як отримати е-рецепт на наркотичні препарати?

Отримати електронний рецепт на наркотичні (психотропні) ліки можна на прийомі у лікаря, який відповідає за лікування пацієнта. Йдеться як про сімейного лікаря, так і про вузькопрофільних фахівців — хірурга, онколога чи невролога.

Для отримання е-рецепта потрібно бути зареєстрованим у електронній системі охорони здоров'я.

Якщо лікар поки не працює з електронною системою охорони здоров'я або в лікарні виникли складнощі, пов'язані з відсутністю електроенергії, то під час перехідного періоду він може виписати пацієнтові паперовий рецепт на спеціальному бланку.

У МОЗ уточнюють, що для отримання е-рецепта не обов'язково мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Після того, як лікар оформляє е-рецепт, пацієнту приходить смс із номером та унікальним кодом підтвердження, які треба сказати фармацевту в аптеці для отримання препаратів.

Термін дії е-рецепта на наркотичні препарати — 10 днів з дня його виписки.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні запрацював електронний рецепт на антибіотики. Спеціальні документи можна оформити в електронному вигляді на прийомі у лікаря у державних та приватних лікарнях. Електронний рецепт на придбання антибіотиків не буде потрібний в аптеках, які розташовані в областях, де відбуваються активні бойові дії.