С 1 ноября в Украине начал действовать е-рецепт на наркотические препараты: как его получить

До этого психотропные лекарства пациентам с тяжелыми заболеваниями отпускали по рецепту на специальном бланке формы №3.

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С 1 ноября в Украине начал действовать электронный рецепт на наркотические (психотропные) препараты. В Министерстве здравоохранения рассказали, как его получить. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, речь идет о лекарственных препаратах, оборот которых в стране строго ограничен на государственном уровне. До этого такие лекарства можно было приобрести в аптеке исключительно по рецепту на специальном бланке формы №3.

Такие препараты необходимы пациентам, проходящим тяжелое лечение. В первую очередь, это люди с онкозаболеваниями, тяжелыми травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также их используют для оказания паллиативной помощи.

"Для улучшения доступа к этому лекарству, а также усиления контроля за их обращением в Украине внедряется электронный рецепт", –– говорится в пресс-релизе.

Как получить е-рецепт на наркотические препараты?

Получить электронный рецепт на наркотическое (психотропное) лекарство можно на приеме у врача, отвечающего за лечение пациента. Речь идет как о семейном докторе, так и об узкопрофильных специалистах – хирурге, онкологе или неврологе.

Для получения е-рецепта нужно быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Если врач пока не работает с электронной системой здравоохранения или в больнице возникли сложности, связанные с отсутствием электроэнергии, то во время переходного периода он может выписать пациенту бумажный рецепт на специальном бланке.

В Минздраве уточняют, что получения е-рецепта не обязательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

После того, как врач оформляет е-рецепт, пациенту приходит смс с номером и уникальным кодом подтверждения, которые надо сказать фармацевту в аптеке для получения препаратов.

Срок действия е- рецепта на наркотические препараты –– 10 дней со дня его выписки.

Напомним, с 1 августа в Украине заработал электронный рецепт на антибиотики. Специальные документы можно оформить в электронном виде на приеме у врача в государственных и частных больницах. Электронный рецепт на приобретение антибиотиков не потребуется в аптеках, которые расположены в областях, где проходят активные боевые действия.