Вибух серед багатоповерхівок: у Рівному чоловік підірвав боєприпас прямо на дитячому майданчику (фото)

У поліції повідомили, що серед постраждалих є малолітня дитина.

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У Рівному чоловік кинув боєприпас прямо на дитячому майданчику у двері серед житлових будинків. В результаті постраждали 5 людей, про що повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Він заявив, що патрульна поліція отримала виклик у районі Північного, де двоє чоловіків конфліктували. Один із них погрожував підірвати гранату. Коли патруль прибув на місце, зловмисник покинув боєприпас, який здетонував.

"Сьогоднішній випадок є ще одним підтвердженням того, що звичайних змін у нашій службі немає", — написав Білошицький.

Він заявив, що серед постраждалих малолітня дитина.

Поліція Рівненської області в Telegram повідомила, що вибух стався на вулиці Романа Шухевича приблизно о 21:00.

"Попередньо, на місці події поліціянти виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. З ними спілкуються правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] У Рівному чоловік підірвав боєприпас прямо на дитячому майданчику [ + – ] У Рівному чоловік підірвав боєприпас прямо на дитячому майданчику [ + – ] У Рівному чоловік підірвав боєприпас прямо на дитячому майданчику [ + – ] У Рівному чоловік підірвав боєприпас прямо на дитячому майданчику

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