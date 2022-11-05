Взрыв среди многоэтажек: в Ровно мужчина подорвал боеприпас прямо на детской площадке (фото)

В полиции сообщили, что среди пострадавших есть малолетний ребенок.

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В Ровно мужчина бросил боеприпас прямо на детской площадке во двери среди жилых домов. В результате пострадали 5 человек, о чем сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Он заявил, что патрульная полиция получила вызов в районе Северного, где двое мужчин конфликтовали. Один из них угрожал подорвать гранату. Когда патруль прибыл на место, злоумышленник бросил боеприпас, который сдетонировал.

"Сегодняшний случай еще одно подтверждение тому, что обычных изменений в нашей службе нет", — написал Билошицкий.

Он заявил, что среди пострадавших малолетний ребенок.

Полиция Ровенской области в Telegram сообщила, что взрыв апроищошел на улице Романа Шухевича примерно в 21:00.

"Предварительно, на месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними общаются правоохранители", — сказано в сообщении.

[ + – ] В Ровно мужчина подорвал боеприпас прямо на детской площадке [ + – ] В Ровно мужчина подорвал боеприпас прямо на детской площадке [ + – ] В Ровно мужчина подорвал боеприпас прямо на детской площадке [ + – ] В Ровно мужчина подорвал боеприпас прямо на детской площадке

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве задержали руководителей консерватории. По данным следствия, проректор и директор оперной студии Музыкальной академии им. Чайковского вымогали материальное вознаграждение в размере 160 тыс. грн.

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