Українці більше не зможуть виїжджати за кордон за довідкою про інвалідність: що змінилося

Українці з інвалідністю більше не мають права перетинати кордон України на підставі довідки МСЕК. Для цього будуть потрібні інші документи, які дають можливість ідентифікувати особу.

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Кабмін виключив довідку МСЕК (медико-санітарної експертизи) із переліку документів, які дають українцям можливість безперешкодно перетинати кордон. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Кабінету Міністрів України.

Таке рішення стало можливим тому, що уряд вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України.

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За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України та мобілізація українських чоловіків спровокувала виникнення в деяких осіб бажання "підзаробити" на забороні виїзду за кордон.

"Ми вивчили питання, де було більше можливостей для махінацій, і належним чином на це відреагували. А ще в перші дні війни одним із дієвих кроків, зроблених МОЗ і урядом, стало ухвалення рішення про спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи дорослим і дітям", — сказав Ляшко.

За словами глави профільного міністерства, основна проблема з довідкою МСЕК полягала в тому, що вона не містила даних, які дозволяють ідентифікувати особу, яка її надає, тому були великі ризики підробки цього документа.

На практиці таке рішення уряду може означати, що чоловіки не зможуть більше виїхати за кордон з України за довідкою МСЕК.

Довідка МСЕК: що це за документ і для чого він потрібний

Довідка МСЕК додається до акта огляду медико-соціальної експертної комісії. Вона містить таку інформацію:

група та причина інвалідності,

термін встановлення інвалідності,

висновки про умови та характер праці,

рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності, обов'язкові для підприємств, установ і організацій.

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Серед таких документів:

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше Фокус писав про те, що як чоловіки можуть виїхати з України за кордон. Чоловіки можуть на якийсь час залишити Україну для поїздки у відрядження за програмою "єВідрядження".

Дещо пізніше стало відомо, що програма "єВідрядження" дає право виїзду з території України не всім. Можливість відправити співробітників у робочу поїздку відкрита лише для роботодавців, які відповідають жорстким критеріям.

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