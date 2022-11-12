Украинцы больше не смогут выезжать за границу по справке об инвалидности: что изменилось

Украинцы с инвалидностью больше не имеют права пересекать границу Украины на основании справки МСЭК. Для этого потребуются другие документы, которые дают возможность идентифицировать личность.

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Кабмин исключил справку МСЭК (медико-санитарной экспертизы) из перечня документов, которые дают украинцам возможность беспрепятственно пересекать границу. Информация об этом появилась на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Такое решение стало возможно потому, что правительство внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

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По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины и мобилизация украинских мужчин спровоцировала возникновение у некоторых лиц желание "подзаработать" на запрете выезда за границу.

"Мы изучили вопрос, где было больше возможностей для махинаций, и должным образом на это отреагировали. А еще в первые дни войны одним из действенных шагов, сделанных Минздравом и правительством, стало принятие решения об упрощении процедуры проведения медико-социальной экспертизы взрослым и детям", — сказал Ляшко.

По словам главы профильного министерства, основная проблема со справкой МСЭК состояла в том, что она не содержала данных, позволяющих идентифицировать лицо, которое ее предоставляет, поэтому были большие риски подделки этого документа.

На практике такое решение правительства может означать, что мужчины больше не смогут выехать за границу из Украины по справке МСЭК.

Справка МСЭК: что это за документ и для чего он нужен

Справка МСЭК прилагается к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией. Она содержит следующую информацию:

группа и причина инвалидности,

срок установления инвалидности,

выводы об условиях и характере труда,

рекомендованные меры по восстановлению трудоспособности, обязательные для предприятий, учреждений и организаций.

Какие документы дают право на выезд за границу во время военного положения гражданам с инвалидностью

Среди таких документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Ранее Фокус писал о том, что как мужчины могут выехать из Украины за рубеж. Мужчины могут на время покинуть Украину для поездки в командировку по программе "єВідрядження".

Несколько позже стало известно, что программа "єВідрядження" дает право выезда с территории Украины не всем. Возможность отправить сотрудников в рабочую поездку открыта только для тех работодателей, которые соответствуют жестким критериям.

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