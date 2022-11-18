У Карпатах розпочався сніговий буран: туристів просять утриматися від походів (фото, відео)

Товщина снігового покриву на Піп Іван становить до 60 сантиметрів, а на схилах гори — понад метр.

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Сніговий буран обрушився на гору Піп Іван Чорногорський, що в Карпатах. Відповідний відеоролик опублікував пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, на горі Піп Іван товщина снігового покриву становить від 40 до 60 сантиметрів, а на схилах — понад метр.

У високогір'ї через буран видимість знижена швидкість вітру досягає 11-12 метрів за секунду, а температура повітря опустилася до -4 градусів.

ДСНС на тлі погіршення погодних умов закликає українців утриматися від сходження і туристичних походів у Карпатах.

"Небезпека в горах. Пам'ятайте, що гори помилок не пробачають, а самовпевненість може коштувати життя! У жодному разі не ризикуйте і не наражайте себе та близьких на небезпеку!" — йдеться у публікації Держслужби.

Пізніше пресцентр ДСНС повідомив, що до кінця поточної доби в Карпатах і Прикарпатті очікується сильний сніг, через що було присвоєно ІІ рівень небезпеки.

"Уночі 19 листопада у більшості північних і центральних областей — сніг і налипання мокрого снігу. У північно-східних областях — сильні опади (сніг із дощем) та ожеледиця, вночі у південній частині — значні дощі (І рівень небезпеки). У західних, північних, місцями у Вінницькій і Черкаській областях очікується приріст снігового покриву заввишки 10-20 см. Вдень 19 листопада у східних і південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки)”, — додали у відомстві.

[ + – ] Сніговий буран на горі Піп Іван Чорногорський

Про погіршення погодних умов в Україні раніше попереджав Укргідрометеоцентр. За даними метеорологів, до кінця доби 18 листопада у Карпатах і Прикарпатті очікується сильний снігопад, а у західних, північних і деяких центральних областях країни приріст снігового покриву становитиме від 10 до 20 сантиметрів.

Також Фокус публікував прогноз погоди в Києві до кінця тижня та повідомляв, коли в столиці очікується поступове похолодання з мокрим снігом.