Морози та сніг: у Києві цього тижня очікується поступове похолодання

Мокрий сніг у столиці країни очікується у четвер. Наступні вихідні будуть холодні, з ясною погодою.

Related video

Погода у Києві та Київській області значно погіршиться протягом цього тижня. Про це повідомляється на порталі Sinoptik.

Погода у Києві

У понеділок, 14 листопада, погода у Києві буде ще досить теплою. Стовпчики термометрів сьогодні показуватимуть до +8 градусів, однак у наступні дні значно похолоднішає. Так, у середу, 16 листопада прогнозують до +5 градусів та дощ, а 17 листопада температура впаде до -2 градусів.

[ + – ] Погода у Києві на поточний тиждень

У четвер синоптики обіцяють і перший сніг у столиці.

"У Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться на дрібний сніг, який пройде до середини дня", –– уточнює портал.

[ + – ] У четвер у Києві очікується перший сніг

До вихідних погода у Києві проясниться. 19 листопада синоптики прогнозують ясне небо та від -4 до -1 градусів. 20 листопада обіцяють хмарність та -6 до 0 градусів морозу.

Львів: морози без снігу

Початок тижня у Львові буде доволі теплим. 14-15 листопада в обласному центрі обіцяють +10+12 градусів тепла, опадів не передбачається.

Однак у середу, 16 листопада, погодні умови погіршаться: синоптики прогнозують від +3 до +7 градусів удень, весь день йтиме сильний дощ.

У четвер, 17 листопада, температура повітря знизиться до -1 градуса. Опадів не передбачається, проте буде хмарно.

На наступні вихідні у Львові можливі морози до -6 градусів вдень. Очікується хмарна погода, але опадів не буде.

Погода в Україні — прогноз від Наталії Діденка

Про похолодання в Україні каже і синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, зниження температури повітря відбуватиметься з 14 листопада поступово: у понеділок-вівторок до +3+8 градусів, а з четверга до 3 морозу-4 тепла.

14 листопада у більшості областей України буде +3+8 градусів, у західних областях та у південній частині країни тепліше –– +8+13 градусів. Така погода втримається і до вівторка.

"У середу-четвер температура повітря помчить до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" і випаде мокрий сніг", — пише Діденко.

Нагадаємо, зима 2022-2023 в Україні буде відносно теплою з невеликою кількістю опадів у вигляді снігу.

Раніше Фокус писав, що ще наприкінці вересня українські Карпати накрив сильний снігопад.