Морозы и снег: в Киеве на этой неделе ожидается постепенное похолодание
Мокрый снег в столице страны ожидается к четвергу. Следующие выходные будут холодными, с ясной погодой.
Погода в Киеве и Киевской области значительно ухудшится в течение текущей недели. Об этом сообщается на портале Sinoptik.
Погода в Киеве
В понедельник, 14 ноября, погода в Киеве буде еще достаточно теплой. Столбики термометров сегодня будут показывать до +8 градусов, однако в следующие дни значительно похолодает. Так, в среду, 16 ноября прогнозируют до +5 градусов и дождь, а 17 ноября температура упадет до -2 градусов.
В четверг синоптики обещают и первый снег в столице.
"В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночной дождь со снегом утром сменится мелким снегом, который пройдет до середины дня", –– уточняет портал.
К выходным погода в Киеве прояснится. 19 ноября синоптики прогнозируют ясное небо и от -4 до -1 градусов. 20 ноября обещают облачность и -6 до 0 градусов мороза.
Львов: морозы без снега
Начало недели во Львове будет достаточно теплым. 14-15 ноября в областном центре обещают +10+12 градусов тепла, осадков не предвидится.
Однако в среду, 16 ноября, погодные условия ухудшатся: синоптики прогнозируют от +3 до +7 градусов днем, весь день будет идти сильный дождь.
В четверг, 17 ноября, температура воздуха понизится до -1 градуса. Осадков не предвидится, однако будет пасмурно.
На следующих выходных во Львове возможны морозы до -6 градусов днем. Ожидается облачная погода, но осадков не будет.
Погода в Украине — прогноз от Натальи Диденко
О похолодании в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, снижение температуры воздуха будет происходить с 14 ноября постепенно: в понедельник-вторник до +3+8 градусов, а с четверга до 3 мороза-4 тепла.
14 ноября в большинстве областей Украины будет +3+8 градусов, в западных областях и в южной части страны теплее –– +8+13 градусов. Такая погода сохранится и на вторник.
"В среду-четверг температура воздуха помчится к сезонному дальнейшему снижению и во второй половине недели даже днем появятся "минусы" и выпадет мокрый снег", –– пишет Диденко.
Напомним, зима 2022-2023 в Украине будет относительно теплой с маленьким количеством осадков в виде снега.
Ранее Фокус писал, что еще в конце сентября украинские Карпаты накрыл сильный снегопад.