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Украина

Морозы и снег: в Киеве на этой неделе ожидается постепенное похолодание

мокрый снег, погода, киев, украина, осадки
Фото: Информатор | В среду в Киеве ожидается мокрый снег

Мокрый снег в столице страны ожидается к четвергу. Следующие выходные будут холодными, с ясной погодой.

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Погода в Киеве и Киевской области значительно ухудшится в течение текущей недели. Об этом сообщается на портале Sinoptik.

Погода в Киеве

В понедельник, 14 ноября, погода в Киеве буде еще достаточно теплой. Столбики термометров сегодня будут показывать до +8 градусов, однако в следующие дни значительно похолодает. Так, в среду, 16 ноября прогнозируют до +5 градусов и дождь, а 17 ноября температура упадет до -2 градусов.

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Погода в Киеве на текущую неделю

В четверг синоптики обещают и первый снег в столице.

"В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночной дождь со снегом утром сменится мелким снегом, который пройдет до середины дня", –– уточняет портал.

мокрый снег, погода, киев, украина, осадки Fullscreen
В четверг в Киеве ожидается первый снег

К выходным погода в Киеве прояснится. 19 ноября синоптики прогнозируют ясное небо и от -4 до -1 градусов. 20 ноября обещают облачность и -6 до 0 градусов мороза.

Львов: морозы без снега

Начало недели во Львове будет достаточно теплым. 14-15 ноября в областном центре обещают +10+12 градусов тепла, осадков не предвидится.

Однако в среду, 16 ноября, погодные условия ухудшатся: синоптики прогнозируют от +3 до +7 градусов днем, весь день будет идти сильный дождь.

В четверг, 17 ноября, температура воздуха понизится до -1 градуса. Осадков не предвидится, однако будет пасмурно.

На следующих выходных во Львове возможны морозы до -6 градусов днем. Ожидается облачная погода, но осадков не будет.

Погода в Украине — прогноз от Натальи Диденко

О похолодании в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, снижение температуры воздуха будет происходить с 14 ноября постепенно: в понедельник-вторник до +3+8 градусов, а с четверга до 3 мороза-4 тепла.

14 ноября в большинстве областей Украины будет +3+8 градусов, в западных областях и в южной части страны теплее –– +8+13 градусов. Такая погода сохранится и на вторник.

"В среду-четверг температура воздуха помчится к сезонному дальнейшему снижению и во второй половине недели даже днем появятся "минусы" и выпадет мокрый снег", –– пишет Диденко.

Напомним, зима 2022-2023 в Украине будет относительно теплой с маленьким количеством осадков в виде снега.

Ранее Фокус писал, что еще в конце сентября украинские Карпаты накрыл сильный снегопад.