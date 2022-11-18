В Карпатах начался снежный буран: туристов просят воздержаться от походов (фото, видео)

Толщина снежного покрова на Поп Иване составляет до 60 сантиметров, а на склонах горы — более метра.

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Снежный буран обрушился на гору Поп Иван Черногорский, которая расположена в Карпатах. Соответствующий видеоролик опубликовал пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, на горе Поп Иван толщина снежного покрова составляет от 40 до 60 сантиметров, а на склонах — более метра.

В высокогорье из-за бурана видимость снижена скорость ветра достигает 11-12 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -4 градусов.

ГСЧС на фоне ухудшения погодных условий призывает украинцев воздержаться от восхождения и туристических походов в Карпатах.

"Опасность в горах. Помните, что горы ошибок не прощают, а самоуверенность может стоить жизни! Ни в коем не рискуйте и не подвергайте себя и близких опасности!" — говорится в публикации Госслужбы.

Позже пресс-центр ГСЧС сообщил, что до конца текущих суток в Карпатах и Прикарпатье ожидается сильный снег, из-за чего был присвоен II уровень опасности.

"Ночью 19 ноября в большинстве северных и центральных областей – снег и налипание мокрого снега. В северо-восточных областях — сильные осадки (снег с дождем) и гололедица, ночью в южной части — значительные дожди (І уровень опасности). В западных, северных, местами в Винницкой и Черкасской областях, ожидается прирост снежного покрова высотой 10-20 см. Днем 19 ноября в восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", — добавили в ведомстве.

[ + – ] Снежный буран на горе Поп Иван Черногорский

Об ухудшении погодных условий в Украине ранее предупреждал Укргидрометеоцентр. По данным метеорологов, до конца суток 18 ноября в Карпатах и Прикарпатье ожидается сильный снегопад, а в западных, северных и некоторых центральных областях страны прирост снегового покрова составит от 10 до 20 сантиметров.

Также Фокус публиковал прогноз погоды в Киеве до конца недели и сообщал, когда в столице ожидается постепенное похолодание с мокрым снегом.