Снегопады, гололед и сильный ветер: в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий

До конца суток 18 ноября в Карпатах и Прикарпатье ожидается сильный снегопад, а на западе, севере и в некоторых центральных областях страны прирост снегового покрова составит 10-20 см.

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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. 18-19 ноября некоторые украинские области накроют снегопады, гололед и сильный ветер. В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали прогноз погоды на ближайшие дни.

Сообщается, что до конца суток 18 ноября в Карпатах и Прикарпатье ожидается сильный снегопад — 2 уровень небезопасности.

В ночь на 19 ноября в большинстве северных и центральных областей также прогнозируются снегопады, мокрый снег и налипание мокрого снега. На протяжении суток в северо-восточных областях ожидаются снегопады с переходом в дождь и гололед — 1 уровень небезопасности.

Прогноз погоды также указывает на то, что в южных областях Украине пройдут ливни. На западе и севере страны, а также местами в Винницкой и Черкасской областях ожидается прирост снегового покрова высотой 10-20 см.

Также синоптики предупреждают о гололеде по всей территории Украины, кроме южных областей. Днем 19 ноября в восточных и южных регионах будут порывы ветра 15-20 метров в секунду — 1 уровень небезопасности.

"Сложные погодные условия приведут в большинстве западных и центральных, северных и северо-восточных областях к нарушению (в Карпатском регионе местами остановки) движения транспорта на дорогах и улицах", — сообщили в гидрометеорологическом центре прогноз погоды.

Напомним, 17 ноября в Киеве выпал первый снег. Прогноз погоды указывает на то, что осадки в столице закончатся 20 ноября.

Ранее, 10 сентября синоптики спрогнозировали, что зима 2022-23 в Украине должна выдаться теплой и без обильных осадков. В Тихом океане уже третий сезон подряд господствует течение Ла-Нинья, которое не даст Европе замерзнуть.