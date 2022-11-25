Кабмін пропонує скасувати підсумкову атестацію школярів в Україні у 2023 році

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, проєкт закону про скасування ДПА буде подано до парламенту. Законопроєкт стосується випускників 11 класу.

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У п'ятницю, 25 листопада, Кабінет Міністрів проголосував за проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року". Про це у себе у Telegram-каналі написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Прийнятий документ передбачає звільнення випускників 11 класу в Україні від проходження державної підсумкової атестації у разі, якщо вони закінчують повне загальне середнє навчання у 2022/2023 році.

Відповідний законопроєкт буде подано до парламенту.

Так, прийом до установ вищої та професійної вищої освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який діяв цього року через повномасштабне російське вторгнення, збережеться і наступного року.

Нагадаємо, у квітні цього року Верховна Рада звільнила випускників 11 класу від обов'язкового складання підсумкової атестації. Однак для школярів залишили можливість добровільного складання іспитів.

У березні 2021 року Міністерство освіти та науки України випустило наказ про звільнення учнів базової та середньої школи від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу.