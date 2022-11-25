Кабмин предлагает отменить итоговую аттестацию школьников в Украине в 2023 году

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, проект закона об отмене ДПА будет подан в парламент. Законопроект касается выпускников 11 класса.

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В пятницу, 25 ноября, Кабинет Министров проголосовал за проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года". Об этом у себя в Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Принятый документ предусматривает освобождение выпускников 11 класса в Украине от прохождения государственной итоговой аттестации в том случае, если они заканчивают полное общее среднее обучение в 2022/2023 году.

Соответствующий законопроект будет подан в парламент.

Таким образом, прием в учреждения высшего и профессионального высшего образования для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который действовал в этом году из-за полномасштабного российского вторжения, сохранится и на следующий год.

Напомним, в апреле этого года Верховная Рада освободила выпускников 11 класса от обязательной сдачи итоговой аттестации. Однако для школьников оставили возможность добровольной сдачи экзаменов.

В марте 2021 года Министерство образование и науки Украины выпустило приказ об освобождении учеников базовой и средней школы от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.