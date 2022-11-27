У Херсоні частково відновили електропостачання: які райони вже зі світлом

Глава ОВА Ярослав Янушевич повідомив про те, що енергетики працювали на лініях, що живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку та Тополіне.

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У нещодавно деокупованому Збройними силами України Херсоні відновили електропостачання для 17% мешканців. За інформацією голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, світло є вже у п'яти мікрорайонах міста.

На сьогодні частково зі світлом такі мікрорайони міста:

Таврійський (є складовою Суворовського району. Знаходиться на північному сході міста. Найбільший мікрорайон Херсона);

Північний (мікрорайон у Суворовському районі міста);

Шуменській (мікрорайон на заході міста Херсона в межах Корабельного району);

Житлоселище (мікрорайон у Корабельному районі міста);

район залізничного вокзалу

"Якщо у ваших будинках ще немає світла, воно з'явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", — повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Також глава регіону розповів про те, що для відновлення електропостачання у Херсонській області працює 25 бригад — це 147 робітників та 56 одиниць техніки.

Минулої доби бригади працювали на лініях, що живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку та Тополине. Розпочато підключення до електропостачання Херсона.

Станом на кінець учорашнього дня фахівці "Херсонобленерго" підключили підстанцію ХМПЗ, подано електропостачання на очисні споруди.

Нагадаємо, у неділю, 27 листопада, ЗС РФ знеструмили Херсон, ударивши по лініях електропередач, які живили місто. Менше ніж за пів години українським енергетикам вдалося полагодити пошкоджені електромережі.

Фокус також писав, що у Херсоні налагодили електропостачання вперше після деокупації. В ОП заявили, що спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, а потім побутових користувачів.