В Херсоне частично возобновили электроснабжение: какие районы уже со светом
Глава ОВА Ярослав Янушевич сообщил о том, что, энергетики работали на линиях, питающих Высокополье, Великую Александровку, Нововоронцовку и Тополиное.
В недавно деоккупированном Вооруженными силами Украины Херсоне возобновили электроснабжение для 17% жителей. По информации главы областной военной администрации Ярослава Янушевича, свет есть уже в пяти микрорайонах города.
По состоянию на сейчас частично со светом такие микрорайоны города:
- Таврический (является составной частью Суворовского района. Находится на северо-востоке города. Самый большой микрорайон Херсона);
- Северный (микрорайон в Суворовском районе города);
- Шуменской (микрорайон на западе города Херсона в пределах Корабельного района);
- Жилпоселок (микрорайон в Корабельной районе города);
- район железнодорожного вокзала.
"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", — сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Также глава региона рассказал о том, что для восстановления электроснабжения в Херсонской области работает 25 бригад – это 147 рабочих и 56 единиц техники.
Минувшие сутки бригады работали на линиях, питающих Высокополье, Великую Александровку, Нововоронцовку и Тополиное. Начато подключение к электроснабжению Херсона.
По состоянию на конец вчерашнего дня специалисты "Херсоноблэнерго" подключили подстанцию ХМПЗ, подано электроснабжение на очистные сооружения.
Напомним, в воскресенье, 27 ноября, ВС РФ обесточили Херсон, ударив по линиям электропередач, которые питали город. Меньше чем за полчаса украинским энергетикам удалось починить поврежденные электросети.
Фокус также писал, что в Херсоне наладили электроснабжение впервые после деоккупации. В ОП заявили, что изначально подключают объекты критической инфраструктуры, а затем — бытовых пользователей.