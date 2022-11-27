В Херсоне частично возобновили электроснабжение: какие районы уже со светом

Глава ОВА Ярослав Янушевич сообщил о том, что, энергетики работали на линиях, питающих Высокополье, Великую Александровку, Нововоронцовку и Тополиное.

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В недавно деоккупированном Вооруженными силами Украины Херсоне возобновили электроснабжение для 17% жителей. По информации главы областной военной администрации Ярослава Янушевича, свет есть уже в пяти микрорайонах города.

По состоянию на сейчас частично со светом такие микрорайоны города:

Таврический (является составной частью Суворовского района. Находится на северо-востоке города. Самый большой микрорайон Херсона);

Северный (микрорайон в Суворовском районе города);

Шуменской (микрорайон на западе города Херсона в пределах Корабельного района);

Жилпоселок (микрорайон в Корабельной районе города);

район железнодорожного вокзала.

"Если в ваших домах еще нет света, он появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", — сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Также глава региона рассказал о том, что для восстановления электроснабжения в Херсонской области работает 25 бригад – это 147 рабочих и 56 единиц техники.

Минувшие сутки бригады работали на линиях, питающих Высокополье, Великую Александровку, Нововоронцовку и Тополиное. Начато подключение к электроснабжению Херсона.

По состоянию на конец вчерашнего дня специалисты "Херсоноблэнерго" подключили подстанцию ХМПЗ, подано электроснабжение на очистные сооружения.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, ВС РФ обесточили Херсон, ударив по линиям электропередач, которые питали город. Меньше чем за полчаса украинским энергетикам удалось починить поврежденные электросети.

Фокус также писал, что в Херсоне наладили электроснабжение впервые после деоккупации. В ОП заявили, что изначально подключают объекты критической инфраструктуры, а затем — бытовых пользователей.