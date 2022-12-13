Перевірять моральні якості: ВР змінює процедуру відбору кандидатів у судді КСУ, — нардеп

Новий проєкт, серед іншого, передбачає створення Дорадчої групи експертів, які оцінюватимуть моральні якості та кваліфікацію кандидатів у правовій сфері.

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Верховна рада схвалила законопроєкт №7662, який має визначити порядок відбору кандидатур на посаду голови Конституційного Суду України на конкурсній основі. Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За запропонований суддею та нардепом від "слуг" Денисом Масловим законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсній основі" проголосували 245 народних депутатів.

Ініціатива передбачає внесення поправок до Закону "Про Конституційний Суд України", Регламенту ВР та низки інших законодавчих актів. Крім того, у проведенні конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ має брати участь новий орган — дорадча група експертів. Група має оцінювати моральні якості та кваліфікацію кандидатів у правовій сфері.

Разом з тим, із положенням законопроєкту про те, що трьох із шести членів конкурсної комісії призначають політики та з'їзд суддів, не згоден голова правління Фонду DEJURE Михайло Жернаков.

"Без сьомого члена комісії, без вирішального голосу мажоритарників. З повним політичним впливом", — зазначив Жернаков, назвавши те, що сталося прагненням узурпації влади за будь-яку ціну.

Твердження законопроєкту, про який йдеться, — це одна із семи умов, які Україні необхідно виконати, щоб отримати можливість стати повноправною учасницею Євросоюзу.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва, який планував "повернути" Януковича.

Раніше Фокус повідомляв, що проєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК вирішили затвердити вже у першому читанні. Правки до проєкту закону можуть вноситися вже після затвердження.