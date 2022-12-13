Проверят нравственные качества: ВР меняет процедуру отбора кандидатов в судьи КСУ, — нардеп

Новый проект, среди прочего, предусматривает создание Совещательной группы экспертов, которые будут оценивать нравственные качества и квалификацию кандидатов в правовой сфере.

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Верховная рада одобрила законопроект №7662, призванный определить порядок отбора кандидатур на должность главы Конституционного суда Украины на конкурсной основе. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За предложенный судьей и нардепом от "слуг" Денисом Масловым законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины на конкурсной основе" проголосовали 245 народных депутата.

Инициатива предусматривает внесение поправок в Закон "О Конституционном суде Украины", Регламент ВР и ряд других законодательных актов. Кроме того, в проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ должен участвовать новый орган — Совещательная группа экспертов. Группа должна оценивать нравственные качества и квалификацию кандидатов в правовой сфере.

Вместе с тем, с положением законопроекта о том, что три из шести членов конкурсной комиссии назначаются политиками и съездом судей, не согласен председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

"Без седьмого члена комиссии, без решающего голоса мажоритарщиков. С полным политическим влиянием", — отметил Жернаков, назвав произошедшее стремлением к узурпации власти любой ценой.

Утверждение законопроекта, о котором идет речь, — это одно из семи условий, которые Украине необходимо выполнить, чтобы получить возможность стать полноправной участницей Евросоюза.

Напомним, что Верховная Рада поддержала ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева, который планировал "вернуть" Януковича.

Ранее Фокус сообщал, что проект Зеленского о ликвидации ОАСК решили утвердить уже в первом чтении. Правки в проект закона могут вноситься уже после утверждения.