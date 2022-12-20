"Вибір очевидний": Україна стала країною року за версією The Economist

Таке звання британський журнал дав нашій країні за героїзм народу та "протистояння хулігану". Журналісти також відзначили чотири риси українців: героїзм, винахідливість, стійкість та натхнення.

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Україна стала країною 2022 року за версією впливового британського журналу The Economist. Таке звання журналісти дали нашій державі за героїзм українського народу та "протистояння хулігану". Про це повідомляє сайт видання.

Журналісти пишуть, що у звичайний час вибір країни року розпочинається з дискусії редакторів та авторів, під час яких вони намагаються обрати лідера із представлених 6 держав.

"Але цього року, вперше відколи ми почали називати країни року у 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", — пише The Economist.

Журнал оцінив чотири риси українців, за які Україна стала країною року:

Героїзм. Коли почалося вторгнення РФ, більшість людей думала, що Україн переможуть. Володимир Путін був упевнений, що ЗСУ здадуться, але вони стояли та боролися за свою державу. Президент України Володимир Зеленський також не залишив свою країну, а на пропозиції західних країн відповідав, що йому потрібні "боєприпаси, а не транспорт".

"Такий характер проявили й прості українці. Професори, сантехніки та зірки естради стікалися до армії, змінюючи зручні ліжка на морозні окопи та ризик болісної смерті. У бою за боєм вони розгромили росіян", — зазначають у виданні.

Винахідливість. Українські військові швидко помітили слабкості своїх ворогів, підривали запаси палива та боєприпасів та швидко вчилися використовувати нову зброю, яку поставляє Захід. Також командування передало прийняття рішень офіцерам на місцях, що зробило підрозділи ЗСУ моторнішими та адаптованішими. Також Україна вправно використала допомогу дружніх розвідувальних служб.

Українські військові швидко помітили слабкості своїх ворогів, підривали запаси палива та боєприпасів та швидко вчилися використовувати нову зброю, яку поставляє Захід. Також командування передало прийняття рішень офіцерам на місцях, що зробило підрозділи ЗСУ моторнішими та адаптованішими. Також Україна вправно використала допомогу дружніх розвідувальних служб. Стійкість. Коли вдома немає води, українці розтоплюють сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизельними генераторами або сплять в офісах, де вони працюють, у багатьох з яких тепер є бомбосховища та вода у пляшках.

"Жахи, які продовжує творити з ними пан Путін, схоже, не вплинули на їхній бойовий дух", — пишуть журналісти.

Натхнення. Протистоячи російському диктатору, українці захистили своїх сусідів. Якби РФ здобула Україну, то могла б напасти на Молдову, Грузію чи загрожувала країнам Балтії. Україна показала, що "аутсайдери можуть протистояти хуліганам, навіть величезним".

"Так вона стала натхненням не лише для тих країн, де є хижі сусіди, такі як Тайвань, але й для пригноблених людей у всьому світі", — вважає The Economist.

Нагадаємо, 7 грудня журнал Time назвав людиною року Володимира Зеленського та "український дух". Журналісти зазначали, що його мужність заразило все політичне керівництво України та решту світу.

8 грудня видання Politico назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи. За оцінками журналістів, європейські лідери захоплюються і хочуть наслідувати президента України.