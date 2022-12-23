У Києві невідомі засипали цукром генератор, який працював у підвалі багатоповерхівки

Повідомляється, що генератор перестав працювати, залишивши мешканців усього будинку без доступу до інтернету.

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Невідомі зламали генератор, який працював у підвалі однієї із житлових багатоповерхівок Києва. Генератор живив обладнання інтернет-провайдера, про що написав журналіст Ігор Озадовський у Facebook.

"Я живу в ЖК, де зараз, як у всіх, перебої. У цоколі сусіднього будинку ЖЕК, вони поставили собі в підвалі генератор. Від цього ж генератора заживили обладнання одного з місцевих провайдерів", — повідомив він.

За його словами, він побачив повідомлення від директора ЖЕКу. Той "подякував" людині, яка засипала в бак генератора цукор, через що той перестав працювати.

[ + – ] Повідомлення директора ЖЕК

Відключення від світла багатоповерхівки у Тернополі

Окрім того, Озадовський написав у своєму дописі, що трапилося з будинком у Тернополі, який сусіди відключили від світла. Продовження він побачив на сторінці в одного із засновників партії "Демократична сокира" Віктора Трегубова.

Повідомляється, що будинок, який також почали відключати від світла на вимогу сусідів, живився однією лінії з місцевою котельнею. Через це багато мешканців на якийсь час залишалися без опалення. У мережі були опубліковані скріншоти повідомлень користувачів, які обговорювали цю тему.

"800 підписів, відключали по 6 годин на 2 дні. Будинок на одній лінії з котельнею. Позамерзали. Передумали", — написала місцева мешканка.

За її словами, сусіди від початку знали про те, що будинок знаходиться на одній лінії з котельнею, але все одно вирішили його "відключити".

[ + – ] Закінчення історії з будинком у Тернополі

Зазначимо, що вперше про те, що жителі Тернополя вирішили відключити сусідів від світла, написав у Facebook розробник карти електропостачання у місті Святослав Журовський. За його словами, на тій самій лінії також знаходиться пекарня.

"Будинок на провулку Цегельний 1д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять без світла", — написав він.

Раніше Фокус писав, що знеструмлений нічний Київ показали з космосу. На кадрах можна побачити динаміку освітлення столиці у період із січня до листопада цього року. Камери фіксували мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів та світло у вікнах будинків.