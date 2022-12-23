В Киеве неизвестные засыпали сахаром генератор, который работал в подвале многоэтажки — СМИ

Сообщается, генератор перестал работать, оставив жителей всего дома без доступа к интернету.

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Неизвестные сломали генератор, который работал в подвале одной из жилых многоэтажек Киева. Генератор питал оборудования интернет-провайдера, о чем написал журналист Игорь Озадовской у себя в Facebook.

"Я живу в ЖК, где сейчас, как у всех, перебои. В цоколе соседнего дома ЖЭК, они поставили себе в подвале генератор. От этого же генератора запитали оборудование одного из местных провайдеров", — сообщил он.

По его словам, он увидел сообщение от директора ЖЭКа. Тот "поблагодарил" человека, который засыпал в бак генератора сахар, из-за чего тот перестал работать.

[ + – ] Сообщение директора ЖЭК

Отключение от света многоэтажки в Тернополе

Кроме того, Озадовский написал в своем посте, что случилось с домом в Тернополе, который соседи отключили от света. Продолжение он увидел на странице у одного из основателей партии "Демократична сокира" Виктора Трегубова.

Сообщается, что дом, который также стали отключать от света по требованию соседей, питался от одной линии с местной котельной. Из-за этого многие жители на время оставались без отопления. В сети были опубликованы скриншоты сообщений пользователей, который обсуждали эту тему.

"800 подписей, отключали по 6 часов на 2 дня, Дом на одной линии с котельной. Позамерзали. Передумали", — написала местная жительница.

По ее словам, соседи с самого начала знали о том, что дом находится на одной линии с котельной, но все равно решили его "отключить".

[ + – ] Окончание истории с домом в Тернополе

Отметим, что впервые о том, что жители Тернополя решили отключить соседей от света, написал в Facebook разработчик карты электроснабжения в городе Святослав Журовский. По его словам, на той же линии также находится пекарня.

"Дом на проулке Кирпичный 1д был подключен к хорошей линии (что и пекарня), на которой всегда было светло. Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети и теперь все сидят без света", — написал он.

Ранее Фокус писал, что обесточенный ночной Киев показали из космоса. На кадрах можно увидеть динамику освещения столицы в период с января до ноября этого года. Камеры фиксировали мерцание уличных фонарей, вывески магазинов и свет в окнах домов.