Відомий швейцарський художник зробив світлові інсталяції в Києві до Різдва (відео)

Роботи Геррі Гофштеттера проєктуватимуться на Андріївську церкву, музей історії, Михайлівський монастир та інші будівлі в межах його проєкту "Різдвяне світло для надії".

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Всесвітньо відомий художник світла Геррі Гофштеттер запустив у Києві проєкт зі світловими інсталяціями напередодні Різдва за західним обрядом. Будівлі в українській столиці підсвічують роботами швейцарця під час свят. Про це в п'ятницю, 23 грудня, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у своєму телеграм-каналі.

Проєкт Гофштеттера реалізується в межах його туру "Різдвяне світло для надії". Художник із 23 грудня підсвітить Андріївську церкву, Національний музей історії України, дзвіницю Михайлівського Золотоверхого монастиря, будівлю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, дзвіницю Софійського собору. Інсталяція працює з 16 до 22 години, повідомили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що проєкції транслюватимуться, щоб українські захисники й українці вдома могли спостерігати за ними в прямому ефірі.

"Проєкт реалізується за підтримки посольства Швейцарії в Україні, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства внутрішніх справ України й Державного агентства України з мистецтв і художньої освіти", — йдеться в повідомленні.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, побачити світлові інсталяції на вулицях Києва українці зможуть у наступні три дні.

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