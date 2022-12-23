Известный швейцарский художник сделал световые инсталляции в Киеве к Рождеству (видео)

Работы Герри Хофштеттера будут проецироваться на Андреевскую церковь, музей истории, Михайловский монастырь и другие здания в рамках его проекта "Рождественский свет для надежды".

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Всемирно известный художник по свету Герри Хофштеттер запустил в Киеве проект со световыми инсталляциями в канун Рождества по западному обряду. Здания в украинской столице подсветят работами швейцарца в период праздников. Об этом в пятницу, 23 декабря сообщило Министерство культуры и информационной политики в своем телеграм-канале.

Проект Хофштеттера реализуется в рамках его тура "Рождественский свет для надежды". Художник с 23 декабря подсветит Андреевскую церковь, Национальный музей истории Украины, Колокольня Михайловского Златоверхого монастыря, здание Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко, Колокольня Софийского собора. Инсталляция работает с 16 до 22 часов, сообщили в министерстве.

В ведомстве указали, что проекции будут транслироваться, чтобы украинские защитники и украинцы дома могли наблюдать за ней в прямом эфире.

"Проект реализуется при поддержке посольства Швейцарии в Украине, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства внутренних дел Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию", — говорится в сообщении.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, увидеть световые инсталляции на улицах Киева украинцы смогут в следующие три дня.

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