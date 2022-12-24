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Україна

25 грудня чи 7 січня. ПЦУ та УГКЦ розглянуть питання переходу на григоріанський календар

глава пцу та угкц
На зустрічі обговорили перехід на новий календар

За рішенням глав церков буде створено робочу групу для обговорення питання переходу на григоріанський календар і можливого перенесення Різдва.

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Православна церква України (ПЦУ) й українська греко-католицька церква (УГКЦ) утворили робочу групу для вивчення можливості переходу на юліанський календар. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Сьогодні, 24 грудня, відбулася зустріч Митрополита Київського та всієї України Блаженнішого Епифанія з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом. Глави церков зустрілися в резиденції Єпіфанія на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Сторони обговорили ситуацію в міжконфесійних і державно-церковних взаємодіях в Україні, повномасштабну війну, що триває, а також обговорили перспективи розвитку України в повоєнний час. Однак особливе місце в обговоренні зайняла реформа церковного календаря, що постійно обговорюється перед великими релігійними святами.

Глави церков вирішили створити робочу групу для обговорення питання переходу на григоріанський календар. До святкування 1700-річчя Першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї у 325 році, група має напрацювати конкретні пропозиції.

Додамо, ПЦУ й УГЦК досі використовують "старий" юліанський календар, який вирізняється основними датами для святкування релігійних свят. Зокрема, Різдва. За григоріанським календарем воно відзначається 25 грудня, а за юліанським — 7 січня. Досі парафії не переходили на юліанський календар через неготовність суспільства.

Нагадаємо, 24 грудня в "Дії" запустили нове опитування про відзначення Різдва — 25 грудня або 7 січня.

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