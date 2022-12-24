25 грудня чи 7 січня. ПЦУ та УГКЦ розглянуть питання переходу на григоріанський календар

За рішенням глав церков буде створено робочу групу для обговорення питання переходу на григоріанський календар і можливого перенесення Різдва.

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Православна церква України (ПЦУ) й українська греко-католицька церква (УГКЦ) утворили робочу групу для вивчення можливості переходу на юліанський календар. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Сьогодні, 24 грудня, відбулася зустріч Митрополита Київського та всієї України Блаженнішого Епифанія з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом. Глави церков зустрілися в резиденції Єпіфанія на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Сторони обговорили ситуацію в міжконфесійних і державно-церковних взаємодіях в Україні, повномасштабну війну, що триває, а також обговорили перспективи розвитку України в повоєнний час. Однак особливе місце в обговоренні зайняла реформа церковного календаря, що постійно обговорюється перед великими релігійними святами.

Глави церков вирішили створити робочу групу для обговорення питання переходу на григоріанський календар. До святкування 1700-річчя Першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї у 325 році, група має напрацювати конкретні пропозиції.

Додамо, ПЦУ й УГЦК досі використовують "старий" юліанський календар, який вирізняється основними датами для святкування релігійних свят. Зокрема, Різдва. За григоріанським календарем воно відзначається 25 грудня, а за юліанським — 7 січня. Досі парафії не переходили на юліанський календар через неготовність суспільства.

Нагадаємо, 24 грудня в "Дії" запустили нове опитування про відзначення Різдва — 25 грудня або 7 січня.

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