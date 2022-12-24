25 декабря или 7 января. ПЦУ и УГКЦ рассмотрят вопрос перехода на григорианский календарь

По решению глав церквей будет создана рабочая группа для обсуждения вопроса перехода на григорианский календарь и возможного переноса Рождества.

Related video

Православная церковь Украины (ПЦУ) и украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) создали рабочую группу для изучения возможности перехода на юлианский календарь. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Сегодня, 24 декабря состоялась встреча Митрополита Киевского и всей Украины Блаженнейшего Епифания с Отцом и Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом. Главы церквей встретились в резиденции Епифания на территории Михайловского Золотоверхого монастыря.

Стороны обсудили ситуацию в межконфесионных и государственно-церковных взаимодействиях в Украине, продолжающуюся полномасштабную войну, а также обсудили перспективы развития Украины в послевоенное время. Однако особое место в обсуждении заняла реформа церковного календаря, которая постоянно обсуждается перед крупными религиозными праздниками.

Главы церквей решили создать рабочую группу по обсуждению вопроса перехода на григорианский календарь. К празднованию 1700-летию Первого Вселенского собора, который произошел в Никеи в 325 году, группа должна наработать конкретные предложения.

Добавим, ПЦУ и УГЦК до сих пор используют "старый" юлианский календарь, который отличается основными датами для празднования религиозных праздников. В частности, Рождества. По григорианскому календарю оно отмечается 25 декабря, а по юлианскому — 7 января. До сих пор парафии не переходили на юлианский календарь из-за неготовности общества.

Напомним, 24 декабря в "Дії" запустили новый опрос о праздновании Рождества — 25 декабря или 7 января.

Фокус разбирался, почему в Украине два Рождества, и когда стоит отмечать главный зимний праздник.