"Це рік України": Володимир Зеленський привітав громадян з Новим роком (відео)

Український президент заявив, що ніхто і ніщо не зупинить країну, оскільки ми всі єдині. 24 лютого народ обрав синьо-жовтий прапор боротьби, а не білий.

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Президент України Володимир Зеленський привітав українців із 2023 роком. Відповідне відео було опубліковано на сайті лідера держави.

Українці 24 лютого обрали не білий прапор, а синьо-жовтий прапор боротьби. Україна подолала паніку, страх, сумнів і повірили в себе. Все населення повірило у ЗСУ, Нацгвардію, СБУ, ДСНС, усі силові служби. Також президент озвучив усі гарячі точки та події, які Україна пережила за 311 днів: Буча, Гостомель, Краматорськ, Маріуполь, "Азовсталь".

"Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух. Оборона Києва, Харків, Миколаїв, бавовна, кримський міст, крейсер "Москва", російський військовий корабель, Ізюм, Балаклія та Куп'янськ, Херсон. Молимося, що буде Кремінна та Сватове, Мелітополь, весь Донбас та Крим. Ми боремося, щоб була перемога. Вона точно буде", — заявив президент.

Також Зеленський сказав, що українці неймовірні. Люди зупиняли техніку, жінка збила дрон банкою помідором, в окупації крали ворожу техніку, за годину збирали гроші на дрони, "Байрактари", витримали холод та темряву. Уся країна, кожен регіон б'ється як один. Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Херсон.

"Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків. Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь і дідусів. На кавуни в Херсон. І на черешню в Мелітополь. Щоб наші міста були вільні. Наші друзі – вірні. , — заявив український лідер.

Завершив свій виступ президент словами "Слава Україні" та "З Новим роком!"

Нагадаємо, 31 грудня екс-прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітав Україну з Новим роком. Він пророкує перемогу у війні проти РФ.

Також 31 грудня із полону повернули 140 військових, серед яких парамедик, фото якого облетіло весь світ. Асан Ісенджаєв був захисником на "Азовсталі".