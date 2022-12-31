Борис Джонсон поздравил Украину с Новым годом и напророчил победу (видео)

Экс-глава британского правительства уверен, что в 2023 году российско-украинская война окончится, а Китай оправится от эпидемии коронавируса.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 31 декабря поздравил всех украинцев с наступающим Новым годом и предсказал поражение России. Свое поздравление политик опубликовал на официально странице в Твиттере.

"2023-й станет существенно лучше по сравнению с 2022 годом. Отважтесь мечтать. Счастливого Нового года", — написал Джонсон.

Бывший глава правительства Британии также дал свой прогноз относительно года, который наступает.

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит уменьшаться. Китай оправится от омикрона. Путин проиграет в Украине", — написал политик.

Он также добавил, что уходящий год был не самым хорошим для всего мира. Ведь Великобритания потеряла свою королеву Елизавету II, которая скончалась из-за проблем со здоровьем. А российский лидер Владимир Путин развязал самую плохую войну в Европе за последние 80 лет.

Напомним, днем раньше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных Украины с Рождеством и Новым годом. По его словам, украинцам хватит сил, чтобы одолеть врага. Победа станет началом расцвета нашей страны и концом для России.

Фокус также писал, что 31 декабря обращение сделал президент Украины Владимир Зеленский. Лидер Украины записал видеообращение для россиян, в которым предупредил, что обстрела накануне Нового года наша страна РФ никогда не простит.