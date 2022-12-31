Борис Джонсон привітав Україну з Новим роком і пророкував перемогу (відео)

Ексглава британського уряду впевнений, що в 2023 році російсько-українська війна закінчиться, а Китай оговтається від епідемії коронавірусу.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 31 грудня привітав усіх українців із Новим роком і передбачив поразку Росії. Своє вітання політик опублікував на офіційній сторінці у твітері.

"2023-й стане значно кращим порівняно з 2022 роком. Наважтеся мріяти. Щасливого Нового року", — написав Джонсон.

Колишній глава уряду Британії також дав свій прогноз щодо наступного року.

"От мої новорічні прогнози! Інфляція продовжить зменшуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні", — написав політик.

Він також додав, що рік, що минає, був не найкращим для всього світу. Адже Велика Британія втратила свою королеву Єлизавету II, яка померла через проблеми зі здоров'ям. А російський лідер Володимир Путін розв'язав найгіршу війну в Європі за останні 80 років.

Нагадаємо, днем раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових України з Різдвом та Новим роком. За його словами, українцям вистачить сил, щоб здолати ворога. Перемога стане початком розквіту нашої країни та кінцем для Росії.

Фокус також писав, що 31 грудня звернення зробив президент України Володимир Зеленський. Лідер України записав відеозвернення для росіян, у якому попередив, що обстріл напередодні Нового року наша країна РФ ніколи не пробачить.