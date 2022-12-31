"Это год Украины": Владимир Зеленский поздравил граждан с Новым годом (видео)

Украинский президент заявил, что никто и ничто не остановит страну, так как мы все едины. 24 февраля народ выбрал сине-желтый флаг борьбы, а не белый.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2023 годом. Соответствующее видео опубликовано на сайте лидера государства.

Украинцы 24 февраля выбрали не белый флаг, а сине-желтый флаг борьбы. Украина преодолела панику, страх сомнения, и поверили в себя. Все население поверило в ВСУ, Нацгвардию, СБУ, ГСЧС, все силовые службы. Также президент озвучил все горячие точки и события, которые Украина пережила за 311 дней: Буча, Гостомель, Краматорск, Мариуполь, "Азовсталь".

"Это все невозможно забыть и простить, однако возможно победить. Оборона Киева, Харьков, Николаев, бавовна, крымский мост, крейсер "Москва", русский военный корабль, Изюм, Балаклея и Купянск, Херсон. Молимся, что будет Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс и Крым. Мы боремся, чтобы была победа. Она точно будет", — заявил президент.

Также президент сказал, что украинцы — невероятны. Люди останавливали технику, женщина сбила дрон банкой помидором, в оккупации крали вражескую технику, за часы собирали деньги на дроны, "Байрактары", выдержали холод и темноту. Вся страна, каждый регион бьется как один. Харьков, Днепр, Одесса, Николаев, Херсон.

"Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов – в свои семьи. Пленных – в свои дома. Переселенцев – в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к обычной жизни. До счастливых минут без комендантского часа. До земных радостей без воздушных тревог. Возвращение того, что у нас украли. Детство наших детей, спокойная старость наших родителей. Чтобы на каникулах внуки приехали к бабушкам и дедушкам. На арбузы в Херсоне. И на черешню в Мелитополе. Чтобы наши города были свободны. Наши друзья – верны", — заявил украинский лидер.

Завершил свое выступление президент словами "Слава Украине" и "С Новым годом!"

Напомним, 31 декабря экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с Новым годом. Он предрекает победу в войне против РФ.

Также 31 декабря из плена вернули 140 военных, среди которых парамедик, фото которого облетело весь мир. Асан Исенджаев был защитником на "Азовстали".