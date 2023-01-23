Пішов у трусах і не повернувся: в Одесі знайшли мертвим ексвласника ринку "Сьомий кілометр"

Віктор Добрянський, як повідомляють журналісти, напередодні смерті відпочивав у сауні на одному з пляжів Одеси, звідки пішов у спідній білизні. Через деякий час тіло бізнесмена без ознак життя знайшли на "Трасі здоров'я".

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В Одесі знайшли мертвим колишнього власника ринку "Сьомий кілометр" Володимира Добрянського. Про це 23 січня повідомило місцеве видання "Думська".

За інформацією журналістів, тіло чоловіка 1981 року народження без ознак життя було виявлено в понеділок вранці на "Трасі здоров'я".

Інсайдери видання в поліції підтвердили, що помер онук засновника промтоварного ринку "Сьомий кілометр" Віктор Добрянський. Напередодні смерті бізнесмен відпочивав у сауні на одному з пляжів Одеси, звідки пішов у спідній білизні. Через деякий час було виявлено тіло Віктора Добрянського без ознак життя.

Причини смерті одеського бізнесмена наразі встановлюють правоохоронці. Видання нагадує, що Віктор Добрянський із літа 2022 року перебуває в розшуку. Бізнесмен фігурував у кримінальному провадженні за фактом протиправного заволодіння майном, відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, і підробки реєстраційних документів.

"За даними слідства, діючи в змові зі невстановленими особами, Віктор Добрянський нібито підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", якій належить "Сьомий кілометр". На той момент власницею фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним", — ідеться в повідомленні видання.

Наразі ринком "Сьомий кілометр" володіє бізнесмен Володимир Галантерник, який також ховається від правосуддя. Підприємця оголосило в розшук у 2021 році Національне антикорупційне бюро.

На час публікації матеріалу пресслужба Національної поліції Одеської області офіційно не коментувала смерть Віктора Добрянського.

Нагадаємо, на початку січня Служба безпеки повідомила про затримання заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. За інформацією правоохоронців, топчиновник пропонував депутатці облради від фракції "Слуга народу" Марині Зінченко надати "сприяння" в запобіганні кримінальній відповідальності за присвоєння державного майна. За свої "послуги" Олег Муратов вимагав хабар у розмірі 35 тисяч доларів.

Після підозри в скоєнні корупційного злочину Олега Муратова звільнили з посади заступника голови Одеської ОВА.