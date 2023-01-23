Ушел в трусах и не вернулся: в Одессе нашли мертвым экс-владельца рынка "Седьмой километр"

Виктор Добрянский, как сообщают журналисты, накануне смерти отдыхал в сауне на одном из пляжей Одессы, откуда ушел в нижнем белье. Через время тело бизнесмена без признаков жизни нашли на Трассе здоровья.

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В Одессе нашли мертвым бывшего владельца рынка "Седьмой километр" Владимира Добрянского. Об этом 23 января сообщило местное издание "Думская".

По информации журналистов, тело мужчины 1981 года рождения без признаков жизни выявили в понедельник утром на Трассе здоровья.

Инсайдеры издания в полиции подтвердили, что скончался внук основателя промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктор Добрянский. Накануне смерти бизнесмен отдыхал в сауне на одном из пляжей Одессы, откуда ушел в нижнем белье. Через время было обнаружено тело Виктора Добрянского без признаков жизни.

Причины смерти одесского бизнесмена сейчас устанавливаются правоохранителями. Издание напоминает, что Виктор Добрянский с лета 2022 года находится в розыске. Бизнесмен фигурировал в уголовном производстве по факту противоправного завладения имуществом, отмывании средств, полученных незаконным путем, и подделке регистрационных документов.

"По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, Виктор Добрянский якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит "Седьмой километр". На тот момент собственником фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным", — говорится в сообщении издания.

На данный момент рынком "Седьмой километр" владеет бизнесмен Владимир Галантерник, который также скрывается от правосудия. Предприниматель был объявлен в розыск в 2021 году Национальным антикоррупционным бюро.

На момент публикации материала пресс-служба Национальной полиции Одесской области официально не комментировала смерть Виктора Добрянского.

Напомним, в начале января Служба безопасности сообщила о задержании замглавы Одесской ОВА Олега Муратова, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды. По информации правоохранителей, топ-чиновник предлагал депутату облсовета от фракции "Слуга народа" Марине Зинченко оказать "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За свои "услуги" Олег Муратов требовал взятку в размере $35 тысяч.

После подозрения в совершении коррупционного преступления Олег Муратов был уволен с должности заместителя главы Одесской ОВА.