У КМДА заговорили про ребрендинг логотипу Києва: чи є плани, і що означає нинішній

Плани КМДА справді мають, і переговори велися з 2019 року. Дизайнери вважають, що незабаром місто стане головним туристичним напрямком і настав час усе міняти.

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КМДА планує змінити айдентику Києва на сучаснішу, проте доведеться дочекатися закінчення війни. Свій матеріал на цю тему представив портал The Village.

У мережі давно вже шириться інформація про те, що столична влада планує оновити дизайн міста для того, щоб надати логотипу більш сучасного вигляду, а також залучити в майбутньому туристів з усього світу.

Нинішні логотип і слоган були розроблені ще в 2011 році напередодні "Євро-2012" маркетинговою агенцією Fedoriv та дизайнерами Karandash Graphic Design Bureau.

Фото: КГГА

У ньому крапля символізує Дніпро, каштан-парки, купол — храми та релігію, а от серце показує всю любов містян до столиці, яка характеризується як комфортне місце.

Про оновлення логотипу заговорили ще в 2019 році, проте цим усе й обмежилося на той час.

"Ми вважаємо, що настав час редизайну. Хочу зазначити, що це буде саме редизайн, а не ребрендинг, оскільки бренд Києва ми міняти не плануємо, але необхідно привнести якісь зміни, зробити його свіжим і сучасним", — каже колишній керівний туризмом КМДА Антон Тараненко.

Кореспонденти звернулися за коментарем до КМДА, щоб прояснити це питання. З'ясувалося, що плани в адміністрації справді є, проте це відбудеться вже точно після перемоги України в цій війні.

"Ми відчуваємо, що Києву потрібен не просто туристичний знак, а оновлений бренд, стиль, інтерфейс, щоб покращити взаємодію, насамперед із жителями міста. Він має відображати загальну стратегію міста та покращувати взаємодію людини та міста через інтерфейси, навігацію, елементи міського середовища. Це не просто логотип. Це частина міського досвіду, яка може призвести до фундаментальних змін сприйняття та поведінки", — каже Андрій Федорів.

Нагадаємо, що 31 січня організатори Євробачення-2023 представили логотип конкурсу, який відбудеться у Великій Британії від імені України. Там можна помітити кольори нашого прапора та кілька приємних відсилань. Гаслом пісенного конкурсу 2023 року стало "Об'єднані у музиці".