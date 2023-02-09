В КГГА заговорили о ребрендинге логотипа Киева: есть ли планы, и что значит нынешний

Планы у КГГА действительно есть, и переговоры велись с 2019 года. Дизайнеры считают, что вскоре город станет главным туристическим направлением и пора все менять.

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КГГА планирует изменить айдентику Киева на более современную, однако придется дождаться окончания войны. Свой материал на эту тему представил портал The Village.

По сети давно уже бродит информация о том, что столичная власть планирует обновить дизайн города для того, чтобы придать логотипу более современный вид, а также привлечь в будущем туристов со всего мира.

Нынешние логотип и слоган были разработаны еще в 2011 году накануне "Евро-2012" маркетинговым агентством Fedoriv и дизайнерами Karandash Graphic Design Bureau.

Фото: КГГА

В нем капля символизирует Днепр, каштан парки, купол — храмы и религию, а вот сердце показывает всю любовь горожан к столице, которая характеризуется как комфортное место.

Об обновлении логотипа заговорили еще в 2019 году, однако этим все и ограничилось в то время.

"Мы считаем, что пришло время редизайна. Хочу отметить, что это будет именно редизайн, а не ребрендинг, поскольку бренд Киева мы менять не планируем, но необходимо привнести какие-то изменения, сделать его свежим и современным", — говорит бывший управляющий туризмом КГГА Антон Тараненко.

Корреспонденты обратились за комментарием к КГГА, дабы прояснить этот вопрос. Оказалось, планы в администрации действительно есть, однако это произойдет уже точно после победы Украины в этой войне.

"Мы чувствуем, что Киеву нужен не просто туристический знак, а обновленный бренд, стиль, интерфейс, чтобы улучшить взаимодействие, главным образом, с жителями города. Он должен отражать общую стратегию города и улучшать взаимодействие человека и города через интерфейсы, навигацию, элементы городской среды. Это не просто логотип. Это часть городского опыта, которая может привести к фундаментальным изменениям восприятия и поведения", — говорит Андрей Федорив.

Напомним, что 31 января организаторы Евровидения-2023 представили логотип конкурса, который пройдет в Великобритании от имени Украины. Там можно заметить цвета нашего флага, и несколько приятных отсылок. Лозунгом песенного конкурса в 2023 году стало "Объединенные в музыке".