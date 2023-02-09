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Мер Парижа подарувала Києву генератори: де їх встановлять

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Фото: Віталій Кличко/Facebook | Анн Ідальго передала Києву 10 генераторів

Анн Ідальго приїхала з візитом до української столиці та передала 10 генераторів, які забезпечать електроенергією низку об'єктів у місті.

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Мер Парижа Анн Ідальго здійснила візит до Києва та подарувала столиці 10 генераторів, які забезпечать електроенергією пункти обігріву та заклади освіти у місті. Про це повідомила прес-служба мера столиці Віталія Кличка у четвер, 9 лютого.

Міський голова зазначив, що його паризька колега відвідала Київ уже вдруге від початку повномасштабної війни. Ідальго виступила перед депутатами у Київській міській раді та від імені парижан висловила підтримку киянам та українцям.

10 генераторів, які Ідальго передала Києву, будуть встановлені в пунктах обігріву та в освітніх закладах, які працюють в умовах відключення світла та опалення внаслідок російських атак.

"Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, незважаючи на холод, на бомбардування, незважаючи на обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх", – сказала мер Парижа, виступаючи у Київраді.

Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев

Тим часом, як повідомляють київські новини, у столиці перейменували ще 31 міський об’єкт, назви яких пов’язані з Російською Федерацією.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" повідомила, що вдень у більшості регіонів України подача електроенергії не обмежується, проте це не стосується Києва, де спостерігаються проблеми з електромережами.

Також ми писали, що з 8 лютого в Україні змінили ліміти споживання електроенергії — у кожному регіоні в один із днів протягом найближчих 2 тижнів не відключатимуть світло.