Мер Парижа подарувала Києву генератори: де їх встановлять

Анн Ідальго приїхала з візитом до української столиці та передала 10 генераторів, які забезпечать електроенергією низку об'єктів у місті.

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Мер Парижа Анн Ідальго здійснила візит до Києва та подарувала столиці 10 генераторів, які забезпечать електроенергією пункти обігріву та заклади освіти у місті. Про це повідомила прес-служба мера столиці Віталія Кличка у четвер, 9 лютого.

Міський голова зазначив, що його паризька колега відвідала Київ уже вдруге від початку повномасштабної війни. Ідальго виступила перед депутатами у Київській міській раді та від імені парижан висловила підтримку киянам та українцям.

10 генераторів, які Ідальго передала Києву, будуть встановлені в пунктах обігріву та в освітніх закладах, які працюють в умовах відключення світла та опалення внаслідок російських атак.

"Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, незважаючи на холод, на бомбардування, незважаючи на обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх", – сказала мер Парижа, виступаючи у Київраді.

Тим часом, як повідомляють київські новини, у столиці перейменували ще 31 міський об’єкт, назви яких пов’язані з Російською Федерацією.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" повідомила, що вдень у більшості регіонів України подача електроенергії не обмежується, проте це не стосується Києва, де спостерігаються проблеми з електромережами.

Також ми писали, що з 8 лютого в Україні змінили ліміти споживання електроенергії — у кожному регіоні в один із днів протягом найближчих 2 тижнів не відключатимуть світло.