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Мэр Парижа подарила Киеву генераторы: где их установят

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Фото: Віталій Кличко/Facebook | Анн Идальго передала Киеву 10 генераторов

Анн Идальго приехала с визитом в украинскую столицу и передала 10 генераторов, которые обеспечат электроэнергией ряд объектов в городе.

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Мэр Парижа Анн Идальго совершила визит в Киев и подарила столице 10 генераторов, которые обеспечат электроэнергией пункты обогрева и учреждения образования в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко в четверг, 9 февраля.

Городской голова отметил, что его парижская коллега посетила Киев уже во второй раз с начала полномасштабной войны. Идальго выступила перед депутатами в Киевском городского совета и от имени парижан выразила поддержку киевлянам и украинцам.

10 генераторов, которые Идальго передала Киеву, будут установлены в пунктах обогрева и в образовательных учреждениях, которые работают в условиях отключений света и отопления в результате российских атак.

"Сегодня я шла по городу, который выстоял. Киев сопротивляется. Как и вся Украина. Она противостоит, несмотря на холод, бомбардировку, несмотря на ограничения, оплакивая погибших. И мы разделяем эту скорбь с вами, чествуя их", – сказала мэр Парижа, выступая в Киевсовете.

Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев Fullscreen
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев
Анн Идальго, идальго киев

Напомним, компания "Укрэнерго" сообщила, что днем в большинстве регионов Украины подача электроэнергии не ограничивается, однако это не касается Киева, где наблюдаются проблемы с электросетями.

Также мы писали, что с 8 февраля в Украине изменили лимиты потребления электроэнергии — в каждом регионе в один из дней в ближайшие 2 недели не будут отключать свет.