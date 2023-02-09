Мэр Парижа подарила Киеву генераторы: где их установят

Анн Идальго приехала с визитом в украинскую столицу и передала 10 генераторов, которые обеспечат электроэнергией ряд объектов в городе.

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Мэр Парижа Анн Идальго совершила визит в Киев и подарила столице 10 генераторов, которые обеспечат электроэнергией пункты обогрева и учреждения образования в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко в четверг, 9 февраля.

Городской голова отметил, что его парижская коллега посетила Киев уже во второй раз с начала полномасштабной войны. Идальго выступила перед депутатами в Киевском городского совета и от имени парижан выразила поддержку киевлянам и украинцам.

10 генераторов, которые Идальго передала Киеву, будут установлены в пунктах обогрева и в образовательных учреждениях, которые работают в условиях отключений света и отопления в результате российских атак.

"Сегодня я шла по городу, который выстоял. Киев сопротивляется. Как и вся Украина. Она противостоит, несмотря на холод, бомбардировку, несмотря на ограничения, оплакивая погибших. И мы разделяем эту скорбь с вами, чествуя их", – сказала мэр Парижа, выступая в Киевсовете.

Напомним, компания "Укрэнерго" сообщила, что днем в большинстве регионов Украины подача электроэнергии не ограничивается, однако это не касается Киева, где наблюдаются проблемы с электросетями.

Также мы писали, что с 8 февраля в Украине изменили лимиты потребления электроэнергии — в каждом регионе в один из дней в ближайшие 2 недели не будут отключать свет.