Выручает солнечная погода: "Укрэнерго" обещает не выключать свет в трех областях

Временные отключения коснутся регионов, где есть проблемы с сетями и подстанциями — это Одесская, Киевская и Житомирская области. Украинцев призывают экономить электроэнергию с 17.00 до 22.00.

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Днем в большинстве регионов Украины подача электроэнергии не ограничивается. Об этом написал в Telegram глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Энергетики применяют временные отключения только в регионах, где есть проблемы с сетями и подстанциями. Это касается Одессы и частично Одесской области, Киева и частично Киевской области, а также Житомирской области.

"Сегодня немного солнечная погода, работают солнечные электростанции. Как следствие, днем практически нет дефицита генерации", — заметил политик.

Энергетическая система Украины, по его данным, работает в онлайн-режиме и в каждую секунду спрос должен равняться предложению.

"Днем, когда работают солнечные электростанции, нет дефицита, а в часы вечернего пикового потребления — снова дефицит", — объяснил нардеп.

Украинцы должны экономно и ответственно потреблять электроэнергию с 17.00 до 22.00, заключил глава комитета.

В каких областях Украины не будут отключать свет?

Госкомпания Укрэнерго заявила о продолжении плановых отключений света во всех областях из-за дефицита электроэнергии в системе. Исключения составят Харьковская, Херсонская и Хмельницкая области. В этих регионах 9 февраля продолжаются замеры фактического потребления.

"Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и налетов дронов. Осуществляется импорт электроэнергии. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", — отметили специалисты.

По данным оператора, более 10 ГВт установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем вражеской армии. Речь идет о самой большой в Украине и Европе Запорожской АЭС, а также Запорожской, Луганской, Углегорской ТЭС и Каховской ГЭС.

В Одессе и Одесском районе ситуация улучшается и туда подают большие объемы электроэнергии, добавила компания.

Энергопоставщик "ДТЭК" обещает 10 февраля на сутки отменить ограничения в подаче электроснабжения в Киевской области. В этот день будут проводиться замеры мощности потребления электроэнергии

Ограничения будут действовать в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов.

Напомним, что украинцы смогут заключать договоры на розничном рынке электроэнергии и менять поставщика услуг. По данным Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг, изменения заработают с 1 июля 2023 года.

С 8 февраля в Украине изменили лимиты потребления электроэнергии — в каждом регионе в один из дней в ближайшие 2 недели не будут отключать свет.