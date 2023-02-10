"Надприбутки від газу, збитки на сотні мільйонів": ДБР провело обшуки в екснардепа Котвіцького (фото)

У документах занижувалася вартість сировини, а також обсяги видобутку на державному газовому родовищі, за рахунок чого й збагачувалися організатори угоди.

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Оперативники Державного бюро розслідувань провели обшуки в колишнього парламентаря від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького, який, за попередніми даними, спільно з іншими особами завдав державі значних економічних збитків, повідомила пресслужба ДБР у Telegram-каналі.

"Державне бюро розслідувань спільно з СБУ викрило протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр", — ідеться в публікації.

За даними слідства, Ігор Котвіцький за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" з 2003 по 2022 рр. завдав відчутної шкоди державі, сума якої може сягати сотень мільйонів гривень.

[ + – ] Обшуки в Ігоря Котвіцького

У пості пресслужби ДБР прізвище екснардепа не згадується, проте саме Ігор Котвіцький разом із колишнім депутатом Віталієм Даніловим володіє ТОВ "Сахалінське". До того ж, за даними ЗМІ, у телеграм-каналах опубліковано фото обшуків у житлі Котвіцького.

За інформацією слідства, держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з порушенням встановлених процедур. Робилося це за прямою вказівкою колишнього депутата Верховної Ради.

У документації занижувалася вартість сировини, а також обсяги видобутку на державному родовищі, за рахунок чого й збагачувалися організатори угоди.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки", за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Раніше Фокус повідомляв, що силовики ініціювали обшуки по всій вертикалі митниці. Встановлено осіб, які займалися тіньовими схемами.

ДБР під час обшуків на митницях виявили валюту, зброю і документацію. Митники заробили мільйони на тіньових схемах. ДБР і СБУ проводять спільну масштабну операцію.