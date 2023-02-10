"Сверхдоходы от газа, ущерб на сотни миллионов": ГБР провело обыски у экс-нардепа Котвицкого (фото)

В документах занижалась стоимость сырья, а равно и объемы добычи на государственном газовом месторождении, за счет чего и обогащались организаторы сделки.

Related video

Оперативники Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего парламентария от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого, который, по предварительным данным, совместно с другими лицами нанес государству значительный экономический ущерб, сообщила пресс-служба ГБР в Telegram-канале.

"Государственное бюро расследований совместно с СБУ разоблачило противоправную деятельность бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр", — говорится в публикации.

По данным следствия, Игорь Котвицкий по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонадра, ООО "Сахалинское" с 2003 по 2022 гг. нанес ощутимый ущерб государству, сумма которого может доходить до сотен миллионов гривен.

[ + – ] Обыски у Игоря Котвицкого

В посте пресс-службы ГБР фамилия экс-нардепа не упоминается, однако именно Игорь Котвицкий вместе с бывшим депутатом Виталием Даниловым владееет ООО "Сахалинское". Ко всему прочему, по данным СМИ, в телеграмм-каналах опубликовано фото обысков в жилье Котвицкого.

По информации следствия, госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с нарушением установленных процедур. Делалось это по прямому указанию бывшего депутата Верховной Рады.

В документации занижалась стоимость сырья, а равно и объемы добычи на государственном месторождении, за счет чего и обогащались организаторы сделки.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины "злоупотребления служебным положением, повлекшие тяжкие последствия", при процессуальным руководстве Офиса генпрокурора.

Ранее Фокус сообщал, что силовики инициировали обыски по всей вертикали таможни. Установлены лица, занимавшиеся теневыми схемами.

ГБР во время обысков на таможнях обнаружили валюту, оружие и документацию. Таможенники заработали миллионы на теневых схемах. ГБР и СБУ проводят совместную масштабную операцию.