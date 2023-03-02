"М'яка сила": Україна увійшла до двадцятки найвпливовіших країн світу, — дослідження

Дослідження включає 100 000 респондентів. Рейтинг складається на основі таких показників як впливовість, впізнаваність та репутація, бізнес і торгівля та інші.

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В 2023 році Україна посіла 19-те за рівнем впливу місце серед усіх країн світового рейтингу м'якої сили "Global Soft Power Index". У загальному рейтингу вона посіла 37 місце. Про це йдеться в дослідженні Brand Finance.

Повідомляється, що дослідження включає 100 000 респондентів. Індекс показує здатність країни впливати на інших за допомогою привабливості переконань, а не примусу чи сили.

Автори зазначають, що вони складають рейтинг на основі таких показників, як впливовість, впізнаваність і репутація, бізнес і торгівля, медіа та комунікації, культура і спадщина, освіта і наука, люди і цінності, міжнародні відносини, управління та сталий розвиток.

Перші 3 позиції займають Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина.

Росія знаходиться на 13 місці.

Перед Україною на 34-й позиції Ісландія, 35 — Кувейт і 36 — Греція.

Після України на 38-й позиції Єгипет, 39-й Малайзія та 40-й ПАР.

Внизу рейтингу на 119-му місці Уганда, на 120-му Гватемала та на 121-му Зімбабве.

[ + – ] Рейтинг М'якої сили Фото: Скриншот

У дослідженні наводяться коментарі голови МЗС України Дмитра Кулеби, який заявив, що популярність та вплив України різко зросли у всьому світі.

"Ми доклали гігантських зусиль, щоб розповісти історію України, просунути український наратив і мобілізувати підтримку", — сказав він.

Також Кулеба заявив, що Україна почала займатися зміцненням м'якої сили задовго до початку повномасштабної війни з Росією.

"Так що інструменти були у нас в руках. Цього року ми багато чого навчилися та знайшли нових союзників", — зазначив дипломат.

Зазначимо, що Brand Finance у себе в Twitter повідомив, що за Україною в 2023 році найвпевненіший набір позицій у рейтингу, тоді як РФ — єдина країна, яка втрачає "м'яку силу".

Brand Finance

Провідна консалтингова компанія. Допомагає компаніям збільшити їхню вартість шляхом ефективного управління брендами та нематеріальними активами.

Раніше Кулеба розповів, як іде створення спецтрибуналу для РФ. У МЗС продовжують працювати над тим, щоб розширити міжнародну коаліцію для притягнення до відповідальності російського військового та політичного керівництва за злочини в Україні.

У МЗС також наголошують, що географія міжнародної коаліції щодо створення спецтрибуналу для РФ постійно розширюється, крім європейських держав до неї приєдналися навіть країни Глобального Півдня.