"Мягкая сила": Украина вошла в двадцатку самых влиятельных стран мира, — исследование

Исследование включает в себя 100 000 респондентов. Рейтинг составляется на основе таких показателей как влиятельность, узнаваемость и репутация, бизнес и торговля и прочих.

Related video

В 2023 году Украина заняла 19-е по уровню влиятельности место среди всех стран мирового рейтинга мягкой силы "Global Soft Power Index". В общем рейтинге она заняла 37-е место. Об этом говорится в исследовании Brand Finance.

Сообщается, что исследование включает в себя 100 000 респондентов. Индекс показывает способность страны влиять на других при помощи привлекательности убеждений, а не принуждения или силы.

Авторы отмечают, что они составляют рейтинг на основе таких показателей как влиятельность, узнаваемость и репутация, бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление и устойчивое развитие.

Первые 3 позиции занимают Соединенные Штаты, Великобритания, Германия.

Россия находится на 13-м месте.

Перед Украиной на 34-й позиции Исландия, 35-й Кувейт и 36-й Греция.

После Украины на 38-й позиции Египет, 39-й Малайзия и 40-й ЮАР.

Внизу рейтинга на 119-м месте Уганда, на 120-м Гватемала и на 121-м Зимбабве.

[ + – ] Рейтинг Мягкой силы Фото: Скриншот

В исследовании приводится комментарии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что известность и влияние Украины резко выросли во всем мире.

"Мы предприняли гигантские усилия, чтобы рассказать историю Украины, продвинуть украинский нарратив и мобилизовать поддержку", — сказал он.

Также Кулеба заявила, что Украина начала заниматься укреплением "мягкой силы" задолго до начала полномасштабной войны с Россией.

"Так что инструменты были у нас в руках. В этом году мы многому научились и нашли новых союзников", — отметил дипломат.

Отметим, что Brand Finance у себя в Twitter сообщил, что за Украиной в 2023 году самый уверенный набор позиций в рейтинге, в то время как РФ — единственная страна, которая теряет "мягкую силу".

Brand Finance

Ведущая мировая консалтинговая компания. Помогает компаниям увеличить их стоимость путем эффективного управления брендами и нематериальными активами.

Ранее Кулеба рассказал, как идет создание спецтрибунала для РФ. В МИД продолжают работать над тем, чтобы расширить международную коалицию для привлечения к ответственности российское военное и политическое руководство за преступления в Украине.

В МИД также подчеркивают, что география международной коалиции по созданию спецтрибунала для РФ постоянно расширяется, помимо европейских государств к ней присоединились даже страны Глобального Юга.