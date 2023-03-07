У Харкові вперше за рік після початку війни почне працювати вуличне освітлення, — мер Терехов

Працюватимуть ліхтарі на вулицях міста поки що в тестовому режимі, проте згодом, як зазначили в мерії, світло повернеться по всьому місту.

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У Харкові збираються вперше за рік повернути вуличне освітлення, але робитимуть це поступово, щоб не навантажувати надмірно комунальну систему. Про це у своєму Telegram-каналі заявив міський голова Ігор Терехов.

В останній рік єдиним джерелом світла в місті в темну пору доби були лише фари автомобілів, і можливості це змінити не було. Увечері вівторка, 7 березня, у Харкові проведуть тест запуску ліхтарів, і найближчими днями масштаб освітлення вулиць у місті збільшиться.

"За цей час сталося чимало ДТП, у яких постраждали люди. Знаю, бо сам неодноразово чув, що багатьом харків'янам важко пересуватися містом, коли темніє. Днями я провів успішні переговори з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли угоди, що почнемо підсвічувати центральні магістралі й інші, найзавантаженіші автомобільні дороги", — йдеться в повідомленні Ігоря Терехова.

Час тестового режиму становитиме лише півтори години — з 18:00 до 19:30, саме в годину пік. Пізніше, як зазначив глава міста, розширюватиметьс географія увімкнень і значно збільшиться час роботи ліхтарів.

Нагадаємо, 6 березня в ДТЕК пригрозили деяким українцям відключенням світла. Наразі українці, за словами Сергія Коваленка, заборгували 2,5 млрд гривень за світло, тоді як енергосистема країни потребує кожної гривні для відновлення.