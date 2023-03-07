В Харькове впервые за год после начала войны заработает уличное освещение, — мэр Терехов

Работать фонари на улицах города будут пока что в тестовом режиме, однако со временем, как отметили в мэрии, свет вернется по всему городу.

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В Харькове собираются впервые за год вернуть уличное освещение, но делать это будут постепенно, чтобы не нагружать излишне коммунальную систему. Об этом в своем Telegram-канале заявил городской глава Игорь Терехов.

В последний год единственным источником света в городе в темное время суток были лишь фары автомобилей и возможности это изменить не было. Вечером вторника, 7 марта в Харькове проведут тест запуска фонарей и в ближайшие дни масштаб освещения улиц в городе увеличится.

"За это время произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Знаю, потому что сам не раз слышал, что многим харьковчанам трудно передвигаться по городу, когда темнеет. На днях я провел успешные переговоры с ответственными за безопасность лицами. Мы достигли соглашения что начнем подсвечивать центральные магистрали и другие, самые загруженные автомобильные дороги", — говорится в сообщении Игоря Терехова.

Время тестового режима составит всего полтора часа — с 18:00 по 19:30, именно в час пик. Позже, как отметил глава города, будет расширяться география включений и значительно увеличится время работы фонарей.

Напомним, 6 марта в ДТЭК пригрозили некоторым украинцам отключениями света. На данный момент украинцы, по словам Сергея Коваленко, задолжали 2,5 млрд гривен за свет в то время, когда энергосистема страны нуждается в каждой гривне для восстановления.