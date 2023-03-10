Звільнена через фото у купальнику вихователька виграла суд та поновилася на роботі

Віта Черешнівська, яку на думку суддів, неправомірно звільнили з дитячого садка двічі, також отримає матеріальну компенсацію.

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Вихователька Віта Черешнівська, яку у 2017 році звільнили з дитячого садка за "аморальне" фото у купальнику, відсудила 120 тисяч гривень та відновилася на роботі. Про це повідомляє "Суспільне".

Розгляд справи Черешнівської тривав шість років, поки Радивилівський районний суд 6 березня визнав звільнення жінки незаконним. Згідно з рішенням суду, жінка тепер має отримати 120 тисяч гривень компенсації.

Також Черешнівська відновилася на колишньому місці роботи. А ось її роботодавець — директор дошкільної установи — тепер має пояснити слідчим неправомірне звільнення у 2017 році.

Чому Віту Черешнівську звільнили з дитячого садка за фотографію

Виховательку із села Бугаївка Рівненської області звільнили з посади у 2017 році за розміщене у соцмережах фото, яке видалося керівництву освітньої установи аморальним.

На цій фотографії, опублікованій в Instagram, вона цілується із чоловіком під час відпочинку на морі.

За словами Черешнівської, її звільнили у перший після декретної відпустки робочий день. Тоді жінка поновилася на посаді через суд. Але коли вихователька прийшла до дошкільного закладу свого першого робочого дня, директор відразу ж її звільнила знову. Цього разу, крім аморальної поведінки, її звинувачували в прогулі.

Вихователька знову звернулася до суду з позовом.

"Тяжко було це все пережити. Я і вагітною ходила на засідання суду, і різні емоційні ситуації були, бо мені писали всякі гидоти. Але я знала, що перемога буде за нами", — розповіла жінка.

Через опубліковане фото у соцмережі Віта Черешнівська втратила роботу

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року з посади звільнили пресофіцера ДПСУ Іванну Плантовську. У січні вона виклала у своїх соціальних мережах новорічні знімки, зроблені у Парижі. Крім того, дівчина не раз публікувала фото з відпочинку протягом 2022 року, чим викликала хвилю невдоволення серед користувачів інтернету.

Також зазначимо, що в. о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій, у якої під час обшуку знайшли так звані "списки бажань", написала заяву про звільнення. За даними ЗМІ, ексчиновниці оголосять підозру в незаконному збагаченні.