Уволенная из-за фото в купальнике воспитательница выиграла суд и восстановилась на работе

Вита Черешневская, которую по мнению судей, неправомерно уволили с детского сада дважды, также получит материальную компенсацию.

Related video

Воспитательница Вита Черешневская, которую в 2017 году уволили из детского сада за "аморальное" фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен и восстановилась на работе. Об этом сообщает "Суспільне".

Разбирательство дела Черешневской тянулось шесть лет, пока Радивиловский районный суд 6 марта признал увольнение женщины незаконным. Согласно решению суда, женщина теперь должна получить 120 тысяч гривен компенсации.

Также Черешневская восстановилась на прежнем месте работы. А вот ее работодатель — директор дошкольного учреждения — теперь должна объяснить следователям неправомерное увольнение сотрудницы в 2017 году.

Почему Виту Черешневскую уволили из детского сада за фотографию

Воспитательницу из села Бугаевка Ровенской области уволили с должности в 2017 году за размещенное в соцсетях фото, которое показалось руководству образовательного учреждения аморальным.

На этой фотографии, опубликованной в Instagram, целуется с мужем во время отдыха на море.

По словам Черешневской, ее уволили в первый после декретного отпуска рабочий день. Тогда женщина восстановилась в должности через суд. Но, когда воспитательница пришла в дошкольное учреждение в свой первый рабочий день, директор тут же ее уволила снова. На этот раз, кроме аморального поведения, ей вменяли прогул.

Воспитательница снова обратилась в суд с иском.

"Тяжело было это все пережить. Я и беременной ходила на заседания суда, и разные эмоциональные ситуации были, потому что мне писали всякие гадости. Но я знала, что победа будет за нами", — рассказала женщина.

Из-за опубликованного фото в соцсети Вита Черешневская лишилась работы

Напомним, в начале февраля 2023 года с должности уволили пресс-офицера ГПСУ Иванну Плантовскую. В январе она выложила в своих социальных сетях новогодние снимки, сделанные в Париже. Кроме того, девушка не единожды публиковала фото с отдыха в течение 2022 года, чем вызвала волну недовольства среди пользователей интернета.

Также отметим, что и. о. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий, у которой во время обыска нашли так называемые "списки желаний", написала заявление об увольнении. По данным СМИ, экс-чиновнице объявят подозрение в незаконном обогащении.