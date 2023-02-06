Отдых пресс-офицера ГПСУ в Париже: Плантовскую уволили с военной службы, – СМИ

Помощник главы ГПСУ Андрей Демченко отметил, что тысячи украинских пограничников с оружием в руках защищают страну и подчеркнул, что их не стоит сравнивать с "действиями отдельных военнослужащих".

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Бывший офицер пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская, которая попала в скандал из-за публикации снимков с отдыха во время войны, уволена военной службы. Об этом пишет "Украинская правда", со ссылкой на слова спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Демченко упомянул о том, что после ситуации со снимками, Плантовскую перевели с пресс-службы Южного регионального управления в Житомирский пограничный отряд на должность, не связанную со СМИ и коммуникацией.

По словам спикера, в конце января Иванна Плантовская была уволена из ГПСУ в соответствии с украинским законодательством.

"Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников, мужчин и женщин, с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и хвастаются этим", — сказал Демченко журналистам.

В чем суть скандала с Иванной Плантовской

В начале января бывший спикер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская выложила в своих социальных сетях новогодние снимки, сделанные в Париже. Кроме того, девушка не единожды публиковала фото с отдыха в течение 2022 года, чем вызвала волну недовольства среди пользователей интернета.

Многие украинцы сочли неуместной демонстрацию "роскошной" жизни со стороны государственного служащего во время полномасштабной войны. При этом некоторые граждане стали на защиту Плантовской, указав на то, что она покинула страну законно.

[ + – ] Иванна Плантовска в Париже

Вскоре, 9 января журналисты сообщили о переводе Иванны Плантовской в Житомирский пограничный отряд, который охраняет участок украинской границы с Гомельской областью Республики Беларусь.

Напомним, что 23 января Совет национальной безопасности и обороны Украины ужесточил правила выезда за границу для государственных служащих, кроме случаев служебной командировки.

Еще Фокус писал о том, что и. о. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий, у которой во время обыска нашли так называемые "списки желаний", написала заявление об увольнении. По данным СМИ, экс-чиновнице объявят подозрение в незаконном обогащении.