Прогноз погоди на 15 березня – де в Україні буде +9

Синоптики склали прогноз погоди на 15 березня в Україні. Сонячна погода завтра буде у Києві — там очікується до +9, а в деяких областях дощитиме.

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Погода завтра в Україні очікується переважно сонячна. Прогноз погоди на 15 березня опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Переважно на території нашої держави погода завтра буде сприятливою для прогулянок, адже опади не очікують у більшості областей. На заході все ж варто бути готовим до дощів.

Прогноз погоди на 15 березня — інформація від Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 15 березня у Києві передбачає похмурий ранок, але вдень та ввечері розпогодиться. Опадів метеорологи в українській столиці не прогнозують. Температура повітря в Києві +9 вдень та +2 вночі.

Погода у Львові буде хмарною, вранці дощ, який може посилитися вдень. Ввечері моква може змінитися на дощ зі снігом. У Львові +8 вдень та +1 вночі.

Завтра, 15 березня, у Харкові погода 15 березня буде ясною від самого ранку, але ввечері небо може вкритися хмарами. Опадів у місті не прогнозують. У Харкові +7 вдень та +2 вночі.

В Одесі погода завтра буде хмарною як вдень, так й ввечері. Опадів не очікується. У місті +7 вдень та +4 вночі.

Фото: укргідрометцентр

Прогноз погоди на 15 березня — інформація від Наталки Діденко.

Синоптикиня Наталка Діденко у Telegram зазначила, що прогноз погоди на 15 березня у цей час зробити доволі складно. Потепління в Україні ще різкого немає, а значні зміни у показниках варто очікувати постійно. Чи будуть морози в Україні у березні вона не зазначила. З її слів, погода завтра може бути примхливою та строкатою.

"Проте все одно нема нічого бажанішого, ніж весна", — розповідає синоптик.

У церковному календарі 15 березня – день пам’яті мученика Феодота Кіринейського. Християни згадують його як Святого Федота. Він відкрито сповідував вчення Ісуса та закликав язичників звернутися до віри в Христа. У народі цей день називали "Вітроносом", оскільки часто дули сильні вітри.

Нагадаємо, раніше синоптики в Україні прогнозували суттєве потепління. У деяких регіонах обіцяли можливе підвищення температури до +22.