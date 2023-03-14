Прогноз погоды на 15 марта – где в Украине будет +9

Синоптики составили прогноз погоды на 15 марта в Украине. Солнечная погода завтра будет в Киеве — там ожидается до +9, а в некоторых областях будет дождь.

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Погода завтра в Украине ожидается в основном солнечная. Прогноз погоды на 15 марта опубликован на сайте Укргидрометеоцентра.

Преимущественно на территории нашего государства погода завтра будет благоприятна для прогулок, ведь осадки не ожидают в большинстве областей. На западе все же следует быть готовым к дождям.

Прогноз погоды на 15 марта — информация от Укргидрометеоцентра.

Прогноз погоды на 15 марта в Киеве ожидается пасмурное утро, но днем и вечером согласится. Осадки метеорологи в украинской столице не прогнозируют. Температура воздуха в Киеве +9 днем и +2 ночью.

Погода во Львове будет облачной, утром будет дождь, который может усилиться днем. Вечером дряпня может смениться на дождь со снегом. Во Львове +8 днем и +1 ночью.

Завтра, 15 марта, в Харькове погода 15 марта будет ясной с самого утра, но вечером небо может укрыться облаками. Осадки в городе не прогнозируют. В Харькове +7 днем и +2 ночью.

В Одессе погода завтра будет облачной, как днем, так и вечером. Осадков не ожидается. В городе +7 днем и +4 ночью.

Фото: укргидрометцентр

Прогноз погоды на 15 марта — информация от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко в Telegram отметила, что прогноз погоды на 15 марта в это время сделать сложно. Потепления в Украине еще резкого нет, а значительных изменений в показателях следует ожидать постоянно. Будут ли морозы в Украине в марте она не указала. По ее словам, погода завтра может быть капризной и пестрой.

"Однако все равно нет ничего желательнее весны", — рассказала она.

В церковном календаре 15 марта – день памяти мученика Феодота Киринейского. Христиане вспоминают его как Святого Федота. Он открыто исповедовал учение Иисуса и призвал язычников обратиться к вере во Христа. В народе этот день называли "Ветроносом".

Напомним, ранее синоптики в Украине прогнозировали существенное потепление. В некоторых регионах обещали возможное повышение температуры до +22.